Discovery Kids e Max estreiam nova temporada de “WeeBoom”

A segunda temporada da animação nacional “WeeBoom” estreia no dia 10 de fevereiro, na Max e no Discovery Kids, com exibição às 7h.

A série acompanha Boom, um ser mitológico responsável pelos sons do mundo, e Wee, uma coelha aventureira que recebeu a missão de recuperar todos os boomies, criaturinhas travessas movidas pela música, que escaparam de seu guardião.

Nesta nova temporada, a dupla enfrentará desafios ainda maiores pela frente. Entre reuniões familiares e inimigos de infância, Wee e Boom visitarão um país por episódio – eles surfarão em vulcões ativos na Nicarágua, lutarão contra estátuas dançantes de areia em uma cidade fantasma na Namíbia e até enfrentarão um Boomie que faz os cidadãos de Tóquio acreditarem que são de fato os personagens dos seus cosplays.

Na Max, os 13 primeiros episódios da temporada estarão disponíveis no dia 10 de fevereiro. Para quem acompanha a série pelo Discovery Kids, as novas aventuras vão ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 7h. A segunda temporada de “WeeBoom”terá 26 episódios.

“WeeBoom” é uma série de animação brasileira criada por Jonas Brandão, dirigida por Belisa Proença e coproduzida pelo Discovery Kids e o estúdio Split.