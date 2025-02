Festival de Filmes de Ciência – SFF Brasil tem inscrições abertas

Considerado o maior festival de cinema científico do mundo, o Festival de Filmes de Ciência – Science Film Festival Brasil abriu inscrições para a sua 21ª edição. Até 14 de março, cineastas e produtores de filmes sobre ciência, tecnologia e meio ambiente podem fazer inscrição online de suas obras para participar do evento internacional, que terá exibições gratuitas em mais de 20 países, inclusive no Brasil.

O SFF Brasil será realizado de 1º de outubro a 20 de dezembro e premiará produções em seis categorias. Com a premissa da difusão do Conhecimento através do Entretenimento, o festival fomenta exibições de produções audiovisuais para a difusão científica de forma lúdica e criativa com obras para todas as idades, com foco no conteúdo para público infanto-juvenil

Realizado anualmente no Brasil desde 2019, o Festival de Filmes de Ciência é uma parceria entre o Goethe-Institut e a ONG Midiativa. Na edição de 2024, o festival teve público de 41 mil espectadores e foi realizado em 57 cidades de nove Estados: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro e São Paulo.

As obras inscritas podem ter abordagens variadas sobre ciência, tecnologia e a questão ambiental, mas, além das exibições e premiações, o SFF elege, todo ano, um tema que norteia os debates do evento. Neste ano, a temática será a dos “Empregos Verdes”, com foco nas profissões em atividades de fabricação, pesquisa, desenvolvimento e agricultura que têm papel fundamental para promover e preservar o meio ambiente.

A programação do SFF terá debates sobre os “empregos verdes”, que criam impacto significativo no enfrentamento do desafio das mudanças climáticas, com práticas ecologicamente mais corretas, redução na emissão de gases de efeito estufa e proteção da biodiversidade. Também representam grandes oportunidades de carreiras sustentáveis, que podem ajudar a moldar o futuro.

O regulamento do festival está disponível no site oficial do festival, que recebe inscrições de filmes de todos os gêneros e formatos, incluindo RV e filmes interativos online. Produtores e cineastas de obras de entretenimento educativo podem inscrever gratuitamente suas obras audiovisuais pela página FilmFreeway.

Os filmes finalistas vão concorrer em seis categorias que premiam a obra vencedora em cinematografia, conteúdo educativo, ecológico, tecnológico e de descobertas. O júri internacional, com cinco especialistas em mídia educativa e comunicação científica dos países participantes, também elege o grande vencedor com o Prêmio do Júri. Na edição de 2024, o premiado foi o documentário ambiental “Blue Carbon: Unleashing Nature’s Superpower”, que apresenta em vários países, inclusive no Brasil, os ecossistemas de “carbono azul”, como pântanos e manguezais. O filme teve a participação do artista brasileiro Seu Jorge.

O Brasil é o único país da América Latina a receber o evento internacional do Festival de Filmes de Ciência, realizado online, presencialmente e gratuitamente em São Paulo e em vários estados do país. Com a colaboração de parceiros regionais, são promovidas sessões gratuitas de exibição dos filmes para todas as idades, com especial foco no público infanto-juvenil. As mostras também são realizadas com atividades de literacia científica em oficinas e sessões de cineclube e debates. Os filmes são disponibilizados online, e acompanham guias didáticos para atividades complementares às exibições.