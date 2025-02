Longa “Tudo que é Sólido” termina filmagens no interior de Minas Gerais

Foto: Luciano Gomes Costa, Humberto Martins e Julliano Mendes © Flávio Monfreda

“Tudo que Sólido”, de Márcio Heleno Soares, terminou suas filmagens no início de fevereiro. O ator Humberto Martins é o grande vilão do longa filmado no interior mineiro. Outros nomes importantes para a trama como o rapper Kant e as atrizes Adriana Rabelo (“Fuzuê”) e Eduarda Samara (“Bacurau”) também gravaram na região.

No suspense policial, o ator carioca, visto recentemente em “O Auto da Compadecida 2”, vive o implacável Rei do Bicho, enquanto Eduarda interpreta Mara, uma jovem que se envolve com o traficante Paulista (Kant). Adriana Rebello e Erick Maximiano também têm papéis de destaque no filme.

O longa tem direção de Márcio Heleno Soares, que divide o roteiro com André Regal. “Tudo que Sólido” narra a intensa relação entre dois adolescentes, que acaba se transformando em um violento conflito de gangues. As cenas do filme foram gravadas nas cidades de Caratinga, Ipatinga, Imbé de Minas e Ubaporanga.

As filmagens começaram em dezembro do ano passado, com elenco local, escolhido entre mais de 800 pessoas. Foram selecionados 60 atores para as gravações. O longa conta com produção executiva de Edileis Novais e Emanuelly Batista Coelho, direção de produção de João Paulo de Souza e coordenação de produção de Ton Silva.

Realização da Mimética Produções Audiovisuais, “Tudo que é Sólido” conta com financiamento via Incentivo da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais – SECULT e Lei Paulo Gustavo.