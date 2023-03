Festival Internacional de Filmes Ambientais tem inscrições abertas

Até 31 de maio, filmes de longa e curta-metragem, finalizados nos últimos dois anos e inéditos no Brasil e online, podem se inscrever através do site www.filmambiente.com ou das plataformas Filmfreeway e Festhome.

O Filmambiente – Festival Internacional de Filmes Ambientais acontece de 28 de setembro a 4 de outubro, com cerca de 50 filmes. A curadoria reúne anualmente o melhor da recente produção mundial de filmes com temática ambiental e direitos humanos, em mostras competitivas de longa e curta-metragem e mostras temáticas que se destacam a cada ano.

Em 2023, os organizadores decidiram abrir duas enquetes em suas redes sociais: o público fiel do festival poderá indicar quais os filmes exibidos em edições passadas que gostaria de rever. Os cinco mais votados farão parte da mostra O público escolheu. E os assuntos mais votados de uma lista de temas comporão os dois painéis temáticos do evento, realizados com especialistas e personalidades.