Edições Sesc lançam livro sobre o crítico Inácio Araujo

As Edições Sesc lançam o livro “Inácio Araujo: Olhos Livres para Ver”, organizado pelo pesquisador Sérgio Alpendre e pela jornalista Laura Loguercio Cánepa, que analisa a trajetória de quatro décadas do crítico de cinema, cineasta, escritor e professor. Neste livro-homenagem, os organizadores apresentam artigos escritos por pesquisadores, professores, cineastas e jornalistas que refletem sobre o percurso de Inácio no cinema, na literatura e no jornalismo cultural. Além disso, exibem uma seleção de críticas publicadas na Folha de S. Paulo e em outros veículos, algumas inéditas e também textos literários do Inácio-escritor.

Inácio Araujo, com sua análise elegante, sintética e “sem preconceitos, com olhos livres para ver”, conforme o texto da quarta capa, é estudado minuciosamente nos oito capítulos que compõem o livro. A primeira parte da obra trata da biografia de Inácio, perfilando o homenageado através de artigos e de uma entrevista detalhada que ele concedeu aos organizadores da publicação. O segundo capítulo relembra a atuação de Araujo no cinema paulista, trabalhando ao lado de nomes como Ozualdo Candeias, e traz uma compilação de reflexões dele sobre o cinema brasileiro. Já a terceira parte examina a contribuição crítica do homenageado e sua experiência no jornalismo de grandes redações. O quarto capítulo aborda a contribuição de Inácio para uma nova geração de críticos, que surgiram com o advento da internet.

O assunto do quinto capítulo é a coluna “Filmes na TV”, que foi publicada por muitos anos na Folha de S. Paulo, enquanto os dois capítulos seguintes analisam a trajetória de Inácio como professor e mentor. Já o último traz à tona sua faceta menos conhecida, de escritor talentoso, apresentando alguns de seus contos e poemas.

Inácio Araujo: Olhos Livres para Ver

Organizadores: Sérgio Alpendre e Laura Loguercio Cánepa

Editora: Edições Sesc São Paulo

Páginas: 208

Preço: R$ 65