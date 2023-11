Inscrições gratuitas para fórum que debate a participação negra no cinema brasileiro vão até 7/11

Vão até 7/11 as inscrições para o Fórum Cinemateca Negra, que acontece em São Paulo, de 14 a 17 de novembro, dentro da programação do festival negro de cinema Nicho Novembro. O evento acontece no Centro Cultural São Paulo (CCSP) e tem como objetivo promover encontros entre representantes ministeriais (MIR e SAV/MINC), universidades, agentes do setor audiovisual, representantes de instituições culturais e pesquisadores para levantar a discussão sobre a participação negra no audiovisual brasileiro.

Os encontros acontecem na na Sala Lima Barreto do CCSP. As inscrições para participar das mesas de debates e para a apresentação com destaques da pesquisa Cinemateca Negra podem ser feitas até 7/11, via Sympla.

A primeira mesa do Fórum, com o tema “Os 20 anos da Lei 10.639/2003 e sua condução no ensino superior nos cursos de cinema e audiovisual”, traz na terça (14/11), às 10h, Marina Rebelo, Coordenadora-Geral de Ações Afirmativas na Educação (MIR), e Edileuza Penha de Souza, professora (UNB), historiadora e documentarista como debatedores. A mediação é de Thales Vieira, diretor executivo do Observatório da Branquitude.

A segunda mesa abordará o tema “Ações afirmativas: difusão, fomento e preservação cinematográfica” no dia 16/11, das 10h às 12h30, e conta com mediação de Márcia Vaz, programadora de cinema do Instituto Moreira Salles, e as debatedoras convidadas Daniela Fernandes, diretora de preservação e difusão audiovisual (SaV/MinC), e Thamires Vieira, diretora e produtora de cinema.

Encerrando a programação, acontecerá o pré-lançamento digital da publicação Cinemateca Negra, um levantamento histórico e inédito de pesquisa e consolidação de dados que mapeou filmes (curtas, médias e longas-metragens) realizados por pessoas negras no Brasil desde 1940 até 2022. Heitor Augusto, idealizador, responsável pelo estudo e organizador da publicação, apresenta os destaques na sexta-feira (17/11), também às 10h.

Mais informações e detalhes da programação podem ser obtidas no site do Fórum Cinemateca Negra.