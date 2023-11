Spcine leva delegação de profissionais paulistanos para o African International Film Festival (AFRIFF), na Nigéria

Entre os dias 5 e 11 de novembro, a Spcine promove uma missão internacional para o African International Film Festival (AFRIFF), em Lagos, a maior cidade da Nigéria. Realizada em parceria com a APAN (Associação de Profissionais do Audiovisual Negro), a iniciativa contempla o envio de uma delegação, que inclui representantes da Rede Afirmativa da Spcine para participarem de rodadas de negócios com produtores brasileiros e nigerianos.

A delegação é composta por dois profissionais do setor audiovisual da cidade de São Paulo: Anderson Jesus e Bárbara Magalhanis, que integram a Rede Afirmativa da empresa. Já os representantes da Spcine na missão internacional são Luiz Toledo, diretor de Investimentos e Parcerias Estratégicas, e Rodrigo Espíndola, assessor de Parcerias Estratégicas.

No dia 8, Toledo participa do painel “International Film Collaboration Opportunities with Nigerian Filmmakers”, que tem o objetivo de apresentar oportunidades de cooperação internacional entre Brasil e Nigéria. Nesse mesmo dia, será organizado ainda um encontro para ampliar e potencializar o networking entre os profissionais paulistanos e nigerianos.