18º Fest Aruanda abre as inscrições para o IV Laboratório Aruanda/Energisa com Susanna Lira

Fest Aruanda amplia sua área de abordagem narrativa e passa a fomentar produções em formato de série para o 4º Laboratório Aruanda/Energisa: Estratégias Narrativas para a Construção de um Cinema Pessoal, idealizado e ministrado pela diretora, roteirista e produtora Susanna Lira, a qual fará uma imersão de 3 dias em que serão analisados argumentos, roteiro, estratégia de produção, técnicas de direção, entre outros aspectos importantes para a realização e aprimoramento dos projetos para que as propostas sejam apresentadas em forma de pitching para diversos representantes dos streamings.

O programa prevê a seleção de 12 projetos da Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. O objetivo é orientar cada realizador em uma imersão profunda em cada etapa deste processo ao oferecer conhecimentos específicos para a entrada no mercado audiovisual através das análises e reestruturação de projetos de séries para os streamings.

A 18ª edição do Fest Aruanda será realizado de 30 de novembro a 6 de dezembro, na rede Cinépolis (Manaíra Shopping), com entrada franca ao público nos três turnos (manhã, tarde e noite), e o 4º Laboratório Aruanda/Energisa, nos dias 1º, 2 e 4 de dezembro, no Hotel Caiçara, em João Pessoa-PB.

As inscrições vão até o próximo dia 20 de novembro, através do https://bit.ly/IVLaboratório_AruandaEnergisa.