PanoramaLAB recebe inscrições de roteiros de longa-metragem de documentário e ficção

O PanoramaLAB, laboratório de roteiros de longa-metragem de documentário e ficção, acontece na semana do dia 20 a 24 de março, contando também com assessoria de roteiro e plano de negócios para os filmes selecionados. Tanto as inscrições quanto a participação dos projetos no laboratório são gratuitas e abertas a projetos de todo o Brasil. As inscrições vão até o dia 6 de março, através do link https://classicvide3.wixsite.com/panlab.

Nesta edição haverá masterclass com Laís Bodanzky, Maria Augusta Ramos, Carla Faour, Susanna Lira, Vania Lima, Daiane de Sousa, Eduardo Branco e Dandara Ferreira.

O evento é realizado pela Frame7, por meio do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.