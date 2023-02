Começam as filmagens em Portugal da minissérie “A Queda de Abadiânia”

Foto: Atrizes portuguesas Dalila Carmo e Ana Sofia Martins, em cena da minissérie © Armanda Clara

Depois de rodar no Brasil, a minissérie “A Queda de Abadiânia”, primeira coprodução independente Brasil-Portugal neste formato, dá início às filmagens em Lisboa das cenas sobre os bastidores do escândalo envolvendo João de Deus, condenado por assédio sexual. A minissérie é uma parceria entre Ventre Studio, Canal Brasil, Coral Europa e TVI e tem estreia prevista para este ano no Canal Brasil.

As atrizes portuguesas Ana Sofia Martins e Dalila Carmo contracenam com o elenco brasileiro, formado por Marco Nanini, Bianca Comparato, Karine Teles, Antonio Saboia e outros talentos, em São Pedro de Alcântara, Bairro da Bica e Praça do Comércio, locações icônicas da capital portuguesa. As filmagens além-mar contam com a presença da diretora de fotografia Janice D’Avila, da produtora e sócia do Ventre Studio, Paula Cosenza, além da diretora da série, Marina Person.

Em “A Queda de Abadiânia”, a vida de duas irmãs muda completamente, quando elas cruzam o caminho de João de Deus, famoso líder místico que atrai milhares de pessoas a Abadiânia em busca de cura. Dezessete anos depois, durante a semana que antecede a queda e prisão do “maior curador do Brasil”, acusado de cometer centenas de abusos sexuais ao longo de décadas, Cecília, a irmã traumatizada que foi morar em Lisboa, retorna a Abadiânia para resgatar Carmem, agora leal funcionária de João. O reencontro das irmãs – cada uma de um lado da história – se sobrepõe à queda do império de João de Deus.