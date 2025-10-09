Com forte presença do Brasil, o Festival de Cinema de Oberá dá início ao seu Ponto de Indústrias
Oberá, uma pequena cidade na província argentina de Misiones, se converte nesta semana em um dos epicentros do cinema latino-americano. Em sua 22ª edição, o Festival Internacional de Cinema Oberá en Cortos inaugura uma nova etapa: o Ponto de Indústrias, um espaço profissional de formação, debate e cooperação voltado a produtores, realizadores e técnicos do setor audiovisual.
A estreia, marcada para esta quinta-feira (9/10), chega com um dado simbólico: três das quatro palestras contam com presença brasileira, reforçando o espírito de integração que o festival vem cultivando desde sua origem.
Entre os convidados, destaca-se o realizador audiovisual William Hinestrosa, jurado da seção Curtas Entre Fronteiras e pesquisador artístico nos Estúdios Globo. Ele apresentará a palestra “Estúdios Globo: Modos de pesquisa artística”, em que compartilha bastidores do trabalho de campo e da curadoria de talentos dentro da maior emissora brasileira.
A presença do realizador reforça a aposta do festival em aproximar o mercado profissional das iniciativas independentes e comunitárias, promovendo pontes que ultrapassam fronteiras geográficas e linguísticas.
A diretora, roteirista e produtora executiva Claudia Dreyer, integrante do júri de Longas Entre Fronteiras e executiva do Grupo Box Brazil, conduz a palestra “Os desafios de uma região sem fronteiras”.
Com mais de três décadas de experiência no audiovisual, Dreyer propõe novas estratégias de coprodução entre o Brasil lusófono e os países de língua espanhola, defendendo a necessidade de uma verdadeira integração cinematográfica latino-americana.
A executiva também destaca que, num momento de retomada gradual dos fundos de financiamento no Brasil, o diálogo regional é essencial para fortalecer as economias criativas e a circulação de conteúdos independentes.
A programação do Ponto de Indústrias se completa com a participação de Sofia Ferreira, diretora do IECINE (Instituto Estadual de Cinema do Rio Grande do Sul), que integra o painel “Ferramentas de fomento de organismos da Argentina, Paraguai e Brasil”. A mesa reúne representantes de instituições públicas para discutir mecanismos de apoio e financiamento ao cinema na região, abrindo espaço para trocas e parcerias transnacionais.
Com o foco voltado à cooperação regional, o Ponto de Indústrias surge como um dos eixos mais promissores desta edição de Oberá em Cortos. Mais do que um espaço técnico, é um território simbólico de encontro entre criadores e políticas culturais, onde o cinema se reafirma como uma ferramenta de identidade, resistência e integração latino-americana.