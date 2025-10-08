Filmicca promove sessão-debate de “Jeanne Dielman”, clássico de Chantal Akerman, em São Paulo

Após o relançamento da versão restaurada nos cinemas, a Filmicca realiza, no próximo sábado (11/10), uma sessão-debate especial de “Jeanne Dielman”, clássico de Chantal Akerman, eleito pela revista Sight & Sound, em 2022, como o melhor filme de todos os tempos.

O debate se inicia às 19h30 e a exibição, que contará com sorteio de cartazes exclusivos, às 20h30, no Cine Satyros Bijou, na Consolação, em São Paulo, e terá a participação de Carissa Vieira, formada em Artes Cênicas e Cinema e Audiovisual pela UFPE, curadora dos eventos Cine PE e Tela Brasileira, e Marie Declerq, repórter com passagens pela Vice Brasil e Tab Uol. A mediação ficará por conta de Pedro Henrique Leite, curador da Filmicca, que atuou anteriormente nas áreas de distribuição e programação de cinema e atualmente é responsável pela curadoria e pelo lançamento da versão restaurada de Jeanne Dielman nos cinemas brasileiros.