Sesc RJ promove encontro nacional para debater os desafios e transformações da curadoria em cinema

No dia 18 de outubro, o Auditório da Fecomércio RJ recebe o II Seminário de Curadoria em Cinema e Audiovisual, uma realização do Sesc RJ que se consolida como um espaço de reflexão, diálogo e troca entre curadores, pesquisadores e profissionais do audiovisual de todo o país. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário (https://forms.cloud.microsoft/r/WVeSj0777W) até o dia 17.

A primeira edição do Seminário, realizada em 2024, nasceu da percepção de uma lacuna na cena cultural brasileira: a ausência de um evento voltado exclusivamente à curadoria de cinema e audiovisual. A proposta é ir além do escopo de festivais e mostras, criando um ambiente de escuta e pensamento contínuo sobre as práticas curatoriais e seus desafios diante das transformações contemporâneas do campo.

Em 2025, o Seminário reúne quatro mesas com convidados de diferentes trajetórias e territórios, que compartilham experiências e reflexões a partir de perspectivas plurais: da preservação de acervos e da memória das imagens às práticas curatoriais em cineclubes e territórios periféricos; das mostras e festivais contemporâneos às intersecções entre cinema, artes visuais e outras linguagens em museus, exposições e espaços alternativos.

O evento reafirma a importância da reflexão sobre quem olha, quem seleciona e quem organiza as imagens. Entender a curadoria apenas como uma função técnica seria insuficiente: trata-se também de uma prática que agencia visibilidades e invisibilidades, envolvendo escolhas éticas, narrativas e políticas, sempre carregadas de responsabilidade. Ao propor um espaço de diálogo e partilha coletiva, o Seminário se inscreve como parte de um movimento mais amplo: o de ampliar os horizontes do fazer curatorial, tornando-o cada vez mais inclusivo, plural, crítico e transformador.

Ao se consolidar como um fórum permanente de debate sobre a curadoria, o II Seminário de Curadoria em Cinema e Audiovisual reafirma o compromisso do Sesc RJ com a formação e a reflexão crítica no campo do audiovisual, fortalecendo redes, promovendo encontros e incentivando novas práticas curatoriais em todo o país.