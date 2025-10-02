2ª temporada de “Manual de Sobrevivência do Século XXI” estreia no Canal Futura

Foto: Marcos Palmeira durante gravação da nova temporada no Instituto Terra

O ator Marcos Palmeira segue à procura de transformações que estão ao alcance da sociedade por meio de iniciativas sustentáveis e da conscientização por um futuro melhor. Disponibilizada no Canal Futura e Globoplay a partir do dia 8 de outubro, a segunda temporada de “Manual de Sobrevivência do Século XXI” apresentará diversas discussões ao longo de dez novos episódios, como a sobrevivência dos rios, o Cerrado em perigo e transformações dos espaços urbanos. A série é dirigida por João Amorim, com produção Amorim Filmes, via FSA (Fundo Setorial do Audiovisual).

No primeiro programa, o apresentador enfatiza o risco de sobrevivência dos rios brasileiros. No episódio, Marcos aprende na prática a construção de ecobarreiras e vai até o Instituto Terra, criado por Sebastião Salgado e Leila Salgado, dedicado à recuperação ambiental da Mata Atlântica, focado no reflorestamento e recuperação de nascentes e educação ambiental.

Nos outros episódios, temas de grande relevância serão abordados: transformação do lixo eletrônico, importância do Cerrado para o equilíbrio ambiental do país, proteção de corais e praias, iniciativas para conter o acúmulo de plásticos, impacto da urbanização na fauna brasileira, projetos de educação sustentável, risco de desertificação no Brasil, transformação de espaços urbanos e uso do esgoto como fertilizante.

O primeiro episódio foi pré-lançado no Festival LivMundi, no dia 21 de setembro, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio), com a presença do o líder de projetos do Canal Futura, André Libonati, e do diretor da série, João Amorim. No último domingo, dia 5, houve uma roda de conversa com os três participantes do projeto durante a 27ª edição do RioMarket, evento de negócios e mercado audiovisual do Festival do Rio.