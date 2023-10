Série “O Menino Maluquinho” é indicada ao prêmio internacional na categoria melhor animação infantil no Emmy

Em 2022, “O Menino Maluquinho”, a primeira série brasileira de animação infantil da Netflix, produzida pela Chatrone, chegou ao streaming. Agora, a adaptação do clássico da literatura infanto-juvenil brasileira escrita por Ziraldo, acaba de ser indicada à 51ª edição do Emmy Internacional, um dos maiores prêmios da televisão.

A produção concorre na categoria Melhor animação infantil, com: Moominvalley (Finlândia); Rilakkuma’s Theme Park Adventure (Japão) e The Smeds and The Smoos (Reino Unido). Ao todo, são 56 indicados em 14 categorias, representados por 20 países. A cerimônia de premiação acontece dia 20 de novembro, em Nova York.

Esta foi a primeira vez que a obra virou série em animação, trazendo surpresas com novos personagens e um enredo que inclui temas contemporâneos ao universo de “O Menino Maluquinho”. A adaptação criou uma nova geração de fãs do garoto da panela na cabeça, “com o olho maior que a barriga e vento nos pés” – e que também já foi retratado em filmes e quadrinhos.

Na produção da Chatrone, a diversidade e representatividade racial são celebradas dentro e fora das telinhas. Totalmente produzido no Brasil, durante a pandemia e de forma remota, o projeto contou com pessoas de todas as regiões do Brasil e com mulheres em todos os cargos de liderança. Além disso, todos os atores de voz original têm a mesma identidade étnico-racial dos personagens que interpretam.

“O Menino Maluquinho” é uma mega produção e tem adaptação de Carina Schulze e Arnaldo Branco, produção executiva de Aaron Berger, Carina Schulze e Rodrigo Olaio, direção de Beto Gomez e Michele Massagli, direção de arte de Beta Kruger e Walkir Fernandes e direção de animação de Fits. Gustavo Suzuki é o roteirista-chefe.