Curta brasileiro “Takanakuy” ganha prêmio máximo na 32ª edição do Festival de Biarritz

“Takanakuy”, filme dirigido por Vokos, atualmente diretor exclusivo na Cine, acaba de ganhar o prêmio máximo na categoria de curtas-metragens, o Abrazo, do Festival de Biarritz América Latina, em Biarritz, na França.

Lançado este ano, o curta foi produzido todo em preto e branco, com cenas que revelam muito da cultura peruana, em regiões mais montanhosas e isoladas. O filme mostra os bastidores de um rito que acontece uma vez ao ano, em 25 de dezembro, quando os homens do povoado lutam entre si, com o objetivo de iniciar um novo ano livre de rancores e culpas. Essas lutas, que levam o nome de Takanakuy, são pouco conhecidas, mas retratam muito da cultura latino-americana.

Além disso, o filme já recebeu menção especial do júri da competição internacional do festival do Curta-Metragem de Clermont-Ferrand, também na França.