“Senna”, minissérie produzida pela Gullane, estreia na Netflix

Foto: Alan Roskyn/Netflix

A Netflix estreia “Senna”, minissérie de ficção sobre a história de um dos maiores ídolos do automobilismo mundial, hoje, 29 de novembro. Ao longo de seis episódios, “Senna” vai mostrar, pela primeira vez na ficção, a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas de Ayrton, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais. A história começa com o início da carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1, do kart à sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, e segue até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino.

Protagonizada por Gabriel Leone, como Ayrton Senna, a minissérie conta com personagens importantes da vida do piloto, como Alain Prost (Matt Mella), Galvão Bueno (Gabriel Louchard) e Xuxa (Pâmela Tomé). A história também tem no elenco Alice Wegmann (Lilian, primeira mulher de Ayrton), Camila Márdila (Viviane Senna, sua irmã), Christian Malheiros (Maurinho, amigo do piloto), Hugo Bonemer (Nelson Piquet), Julia Foti (Adriane Galisteu), Kazuhiro Muroyama (Soichiro Honda), Marco Ricca (Miltão, pai de Ayrton), Nicolas Cruz (Leonardo, seu irmão), Rodrigo Veloso (Flávio, cunhado) e Susana Ribeiro (Zaza, mãe de Ayrton). Além dos brasileiros mencionados e do francês Matt Mella (Prost), também fazem parte da produção Kaya Scodelario (vivendo a jornalista Laura, personagem fictício), Arnaud Viard (Jean-Marie Balestre), Patrick Kennedy (Ron Dennis), Joe Hurst (Keith Sutton), Johannes Heinrichs (Niki Lauda), Keisuke Hoashi (Osamu Goto), Leon Ockenden (James Hunt), Richard Clothier (Peter Warr), Steven Mackintosh (Frank Williams) e Terry Fullerton (Rob Compton), Tom Mannion (Sid Watkins), Tom Mckay (Alex Hawkridge), entre outros.

Vicente Amorim é o showrunner e também assina a direção geral e direção. Julia Rezende é diretora. “Senna” é produzida pela Gullane e realizada com o apoio da Senna Brands e da família do piloto.