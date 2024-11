Projeto de longa-metragem de André Hayato Saito é premiado no Torino Feature Lab

“Crisântemo Amarelo”, primeiro projeto de longa-metragem do diretor André Hayato Saito, produzido por Mayra Faour Auad, da MyMama Entertainment, foi um dos vencedores do 17º TorinoFeatureLab, laboratório de desenvolvimento de projetos cinematográficos para duplas de diretores e produtores criado pelo Museo Nazionale del Cinema Torino e pelo Creative EU.

O filme brasileiro foi um dos quatro projetos a conquistar o Production Award, reconhecimento acompanhado por um investimento de €40,000 para a produção do longa-metragem. O júri do TorinoFeatureLab, composto por Didar Domehri (França), Kristy Matheson (Reino Unido), Julien Razafindranaly (França/Alemanha), Nada Riyadh (Egito) e Holger Stern (Alemanha) destacou a escolha de “Crisântemo Amarelo” por seu “roteiro dinâmico, que celebra a diversidade da cultura brasileira”.

Além de “Crisântemo Amarelo”, o Production Award foi concedido aos projetos “Antonivka” (Ucrânia), de Kateryna Gornostai e Vika Khomenko; “Cold Ashes Can Cause Fires” (Índia), de Ashmita Guha Neogi e Avantika Singh Desbouvries; e “The Boy and the Fight of the Spiders” (Filipinas), de Darell Serencio e Jed Medrano.

Este ano, o TFL distribuiu 19 prêmios, totalizando €376,000, como reconhecimento aos esforços dos 76 roteiristas, autores, diretores e produtores que trabalharam em seus futuros títulos ao longo do último ano.