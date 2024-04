“Quantos Dias. Quantas Noites” estreia na TV Cultura

O documentário “Quantos Dias. Quantas Noites”, produzido pela Maria Farinha Filmes e dirigido por Cacau Rhoden, estreia na TV Cultura neste domingo (21/4), às 23h.

Estudos dizem que o humano que vai viver 150 anos já nasceu. Mas o que estamos de fato fazendo com essa oportunidade? Inédito na TV aberta, o filme realiza um profundo mergulho nos propósitos da nossa existência no planeta. Especialistas e pensadores nos convidam a enxergar as oportunidades e as desigualdades nesse tema, além da nossa própria conexão com o tempo e com a idade.

Com a participação de Alexandre Kalache, Sueli Carneiro, Ana Claudia Arantes, Mona Rikumbi, Ana Michelle Soares, Tom Almeida, Mórris Litvak e Alexandre Silva, o longa traz à tona uma investigação essencial no nosso século: a revolução da longevidade já começou, e veio para transformar o futuro de todas as gerações.