Ambiente de Mercado do Festival de Brasília apresenta masterclasses com Petra Costa e Rita Von Hunty

Em sua 57ª edição, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro realiza seu tradicional Ambiente de Mercado, plataforma de conexão entre a cadeia audiovisual do DF e grandes agentes do mercado nacional. Acontecendo gratuitamente entre os dias 1 e 4 de dezembro, de domingo a quarta, nos auditórios e salas construídos ao redor do Cine Brasília especialmente para a edição, este braço do festival programa Rodadas de Negócios, Encontros com Players, lançamentos exclusivos dos canais Globoplay e EBC, Mentoria e Pitchings Abertos e duas masterclasses exclusivas com Petra Costa (foto) e Rita Von Hunty.

Na masterclass Apocalipse/Revelação, ministrada no dia 3 de dezembro, às 14h30, a cineasta mineira Petra Costa discorre sobre seu processo de pesquisa, abordagem e condução de entrevistas com as mais relevantes e controversas figuras políticas do Brasil atual. Ela é responsável pelos documentários “Democracia em Vertigem” (2019), sobre o golpe ao governo de Dilma Rousseff e a polarização consequente do país, e “Apocalipse nos Trópicos”, exibido pelo festival em mostra paralela, sobre o fundamentalismo neopentecostal que domina a realidade política brasileira atual.

Em Narrativa e Grupos Minorizados, a crítica cultural, professora, pesquisadora, colunista e educadora popular Rita Von Hunty trabalha como o discurso pode construir imagens para/sobre grupos sociais. Com foco na construção da imagem de pessoal LGBT no cinema ocidental, ela que também é criadora de conteúdos digitais, discute os processos sociais e políticos envolvidos nestas representações. A atividade acontece no dia 1 de dezembro, às 15h30.

Rita também é apresentadora da série “Como Nascem os Heróis”, dirigida por Iberê Carvalho e Marcelo Díaz, um dos três lançamentos exclusivos do Ambiente de Mercado do festival, apresentado dia 2 de dezembro, às 17h. Com estreia marcada para fevereiro de 2025, a produção da EBC desconstrói os heróis e heroínas oficiais da pátria, investigando as formas como estes foram parar no Panteão.

Os demais lançamentos são apresentados em parceria com a Globoplay. Marcados para estrear no dia seguinte à exibição em Brasília, os documentários originais “Malvinas: o Diário de uma Guerra”, de Ricardo Pereira e Eugenia Moreira, e “Kubrusly: Mistério Sempre Há de Pintar por Aí”, de Caio Cavechini e Evelyn Kiburi, rendem tributos às grandes personalidades jornalísticas, Ricardo Pereira e Maurício Kubrusly. “Malvinas” será exibido no dia 3 de dezembro, às 17h, e “Kubrusly” apresentado no dia 4, também às 17h.

Voltadas a aproximar os agentes do mercado audiovisual do DF a importantes canais, produtoras e distribuidoras atuantes no Brasil, as Rodadas de Negócio e Encontros com Players criam o ambiente para fomentar novos negócios audiovisuais. Nos Encontros com Players, os convidados têm a oportunidade de partilhar o que seus canais/produtoras estão buscando no mercado.

Um dos participantes é a EBC, que tem as diretrizes do canal para 2025 apresentadas por seu presidente, Jean Lima, e a Diretora de Conteúdo e Programação, Antonia Pellegrino. Nas Rodadas de Negócio, as reuniões são previamente agendadas a partir de uma estratégia de matchmaking que aproxima os projetos inscritos dos interesses dos players. 264 projetos em diferentes fases de desenvolvimento se inscreveram e, destes, 109 foram selecionados para as Rodadas.

Ao todo serão realizadas 179 reuniões entre produtores/realizadores e os 19 players convidados para o evento. Entre eles estão canais como Warner Bros Discovery, Globo (Globonews, Globoplay), Canal Brasil, Canal Curta!, distribuidoras como a Embaúba Filmes, Downtown Filmes, O2 Filmes e Descoloniza Filmes, e produtoras como a Vitrine Filmes, Gullane e Boutique Filmes.

Complementam as ações do Ambiente de Mercado, a Mentoria e Pitchings Abertos. O primeiro bloco da atividade consiste em uma sessão de mentoria sobre desenvolvimento de pitching de vendas para o mercado audiovisual, ministrada pelo diretor e produtor audiovisual Victor Lopes. Após a formação, os projetos passam por uma banca de players composta pelo Canal Brasil (Camila Lamha), Globoplay (Lucas Studart e Marina Reginato), Embaúba Filmes (Daniel Queiroz), Gullane (Daniel Aun) e Boutique Filmes (Tiago Melo).

Os pitchings eleitos vencedores pela banca levarão prêmios concedidos pelos parceiros Projeto Paradiso, Rio2C e Stone Milk. O Projeto Paradiso oferece bolsa de apoio para contribuir com a presença do vencedor do melhor projeto de ficção no BAM – Bogotá Audiovisual Market 2025. Já o melhor documentário tem acesso garantido na Rio2C 2025, com duas credenciais Industry para participar da conferência, realizada no Rio de Janeiro, de 27 de maio a 1 junho de 2025.

O estúdio paulista de pós-produção Stone Milk oferece prêmios aos projetos vencedores de melhor ficção e melhor documentário. A empresa oferece serviços de finalização, avaliados em torno de R$ 25 mil para cada obra, contemplando laboratório digital (ingest e conversão do material bruto), arte (aplicação de artes já prontas) e deliveries (geração de um arquivo de master e três cópias em DCP, H264 e Prores).

A 57ª edição do FBCB conta com apoio da Câmara Legislativa do DF, Cinemateca Brasileira, Cine Brasília, Canal Brasil, Canal Like, Telecine, Globo e Metrópoles. É realizado pelo Instituto Alvorada Brasil e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, em gestão compartilhada que se estende às três próximas edições do festival, culminando em 2026, na 59ª edição, e tem o patrocínio do Sebrae.

A programação completa do evento pode ser conferida em festcinebrasilia.com.br.

6ª edição do Ambiente de Mercado do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (FBCB)

Data: de 1 a 4 de dezembro, das 9h às 19h

Local: Sala 2 de Cinema e Auditórios 1 e 2 do Cine Brasília