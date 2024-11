Inscrições abertas para a 14ª Mostra Ecofalante de Cinema

Estão abertas, até 15 de janeiro, as inscrições para a 14ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema, considerado o mais importante evento audiovisual da América do Sul focada nas questões socioambientais.

Podem participar filmes de curta, média e longa-metragem, finalizados a partir de 2023. As inscrições são gratuitas.

Uma realização da OSC Ecofalante, o evento conta com duas seções competitivas: a Competição Territórios e Memória e o Concurso Curta Ecofalante.

A Competição Territórios e Memória é destinada a produções ou coproduções brasileiras que tragam questões relacionadas a um ou mais territórios do país e/ou que abordem temáticas ligadas às memórias individuais ou coletivas.

Já o Concurso Curta Ecofalante é voltado a obras com duração máxima de 30 minutos realizadas por estudantes.

Todos os filmes inscritos devem abordar temas ligados a questões socioambientais, tais como energia, água, emergência climática, consumo, trabalho, povos tradicionais, questões étnico-raciais, questões de gênero, direitos LGBTQIA+, desigualdade social, ativismo, políticas públicas, cidade, mobilidade, mobilidade, habitação, alimentação, resíduos sólidos, contaminação, poluição, saúde, economia, globalização, biodiversidade e sustentabilidade, entre outras.

O regulamento e o formulário de inscrição para a Competição Territórios e Memória está disponível no site https://ecofalante.org.br/competicao/territorios. As inscrições para o Concurso Curta Ecofalante podem ser feitas através do link https://ecofalante.org.br/competicao/curta.

Os filmes selecionados para a Competição Territórios e Memória concorrem aos seguintes prêmios: Melhor Longa-Metragem pelo Júri Oficial, com prêmio de R$ 20.000,00; Melhor Curta-Metragem pelo Júri Oficial, com prêmio de R$ 7.000,00; e Melhor Filme pelo Público, com troféu da edição de 2025. Por sua vez, as premiações oferecidas pelo Concurso Curta Ecofalante são para Melhor Curta Ecofante pelo Júri Oficial, com prêmio de R$ 7.000,00; e Melhor Filme pelo Público, com troféu da edição de 2025.