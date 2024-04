Laboratório Roteiros do Arrabalde divulga projetos selecionados

O Roteiros do Arrabalde, que ocorre de 9 a 11 de maio, na cidade do Rio de Janeiro, divulgou os seis projetos selecionados para o laboratório. Foram escolhidos os projetos: “2007”, de Giulia Marinho; “Caixinhas”, de Romulo Amorim; “Date com Duda???!!! Credo, que Delícia! Será que Rola?”, de Isabella Peres e Julia Flor Duarte; “Enquanto Você Dorme, Eu Sonho”, de Hugo Anikulapo Lima; “Narcisa”, de Dama Oliveira; e “Podre”, de Caio Lemos.

A Comissão de Seleção foi composta por Amanda Aouad, Luciana Bezerra e Rogerio Cavalcante e Castro. O laboratório recebeu 42 inscrições de jovens roteiristas que residem nas zonas norte e oeste, região portuária e nas favelas. O Roteiros do Arrabalde é o primeiro laboratório exclusivo para roteiristas das periferias da cidade do Rio.

Os roteiristas selecionados terão consultorias com os cineastas Emílio Domingos, Sandra Kogut e Flavia Candida. O projeto é apoiado pela RioFilme, através da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, e Projeto Paradiso.