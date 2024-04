8º Icumam Lab divulga a lista de projetos selecionados

O Icumam Cultural divulgou a lista dos projetos selecionados para o 8º Icumam Lab – Laboratório de Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais do Centro-Oeste. Foram selecionados 9 projetos da região Centro-Oeste, sendo 3 projetos de longas-metragens de ficção: “Famigerada” (GO), “Divino” (DF) e “Uma Fresta” (GO); 3 projetos de séries de TV de ficção: “Luzes no Céu” (GO), “Senhor dos Afogados” (MT) e “Perícia Psicológica” (DF); e 3 projetos de documentários de longa-metragem: “Antropólogo Aprendiz” (MT), “El-mar” (DF) e “É Só Amor” (DF); que receberão consultorias individuais e coletivas de profissionais qualificados e renomados no mercado audiovisual, reconhecidos nacionalmente e internacionalmente.

A Comissão de Seleção foi composta pela cineasta, produtora e curadora Flavia Candida; pelo professor e pesquisador Rafael de Almeida; e pela roteirista, documentarista e pesquisadora documental Luana Rocha. Os projetos selecionados foram escolhidos a partir da qualidade técnica e artística, da factibilidade e da viabilidade de produção, além do potencial e da originalidade da proposta. O estágio de desenvolvimento e a qualidade dos materiais apresentados também foram considerados.

Nesta edição foram recebidas 60 candidaturas para o Laboratório de Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais. Foram inscritos 35 projetos do Distrito Federal, 15 de Goiás, 6 do Mato Grosso e 4 do Mato Grosso do Sul. Foram 50 projetos de longas-metragens (37 ficções e 13 documentários) e 10 séries de TV (7 ficções e 3 documentários).

Foram selecionados 4 projetos do Distrito Federal, 3 de Goiás e 2 do Mato Grosso. O laboratório acontecerá no seu formato de imersão na Pousada Monjolo, Nerópolis-GO, entre os dias 5 a 12 de maio.

Desde sua criação, em 2013, foram 69 projetos contemplados, mais de 28 estão em diferentes etapas de produção e finalização, e alguns já foram distribuídos e exibidos no circuito de festivais e comerciais; com participação de 123 diretores e produtores, 30 tutores, 20 palestrantes, 15 integrantes de comissão de seleção, 18 palestras e mais de 2.329 inscritos em palestras até a última edição.

Os projetos serão acompanhados pela equipe de tutores formada por Fernanda De Capua (roteirista, diretora e produtora audiovisual), Letícia Simões (roteirista e diretora), Maíra Bühler (diretora e roteirista), Maíra Oliveira (roteirista e diretora), Mylena Mandolesi (produtora), Rafael Sampaio (produtor) e Rodrigo Letier (produtor). A coordenação pedagógica é de Fernanda De Capua e Rafael Sampaio.

O 8º Icumam Lab é um projeto realizado pelo Icumam Cultural com apoio financeiro do Programa Goyazes do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, Patrocínio Rodonaves Transportes, conta com o Apoio Cultural do BrLab, Projeto Paradiso, Mistika, Dot Cine e Vermelho Filmes; apoio da Pousada Monjolo e Sebrae-GO. Este projeto é realizado com recursos do Programa Goyazes do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.

LISTA DOS 9 PROJETOS SELECIONADOS DO CENTRO-OESTE

LONGAS-METRAGENS DE FICÇÃO

Famigerada (GO): Diretor: Gabriel Newton e Produtora: Nivea Neri Neves

Divino (DF): Diretor: João Campos e Produtora: Ana Paula Rabelo

Uma Fresta (GO): Diretor: Erico Rassi e Produtora: Cristiane Miotto

Suplentes

Deus lhe Guarde (DF): Diretora: Bethania Maia e Produtora: Juliana Melo

Fitas de Rua (DF): Diretor: Cassio Oliveira e Produtora: Camila Machado

SÉRIE DE TV DE FICÇÃO

Luzes no Céu (GO): Diretor: Robney Bruno e Produtora: Cris Bispo

Senhor dos Afogados (MT): Diretor: Duflair Magri Barradas e Produtora: Gisela Magri Barradas

Perícia Psicológica (DF): Diretora: Cibele Amaral e Produtor: Patrick de Jongh

Suplentes

A menina no mundo do brócolis (DF): Diretora: Caroline Lucena e Produtora: Izabela Brettas

24 K (GO): Diretor: Pedro Florindo e Produtora: Sildênia Santos

DOCUMENTÁRIOS

LONGAS-METRAGENS

Não foi selecionado documentário de série nessa edição.

Antropólogo Aprendiz (MT): Diretor: Takumã Kuikuro e Produtores: Vitor Campanário e Nadja Dulci

El-mar (DF): Diretora: Lila Foster e Produtora: Heloisa Schons

É Só Amor (DF): Diretor: Marcelo Díaz e Produtora: Mariana Alves

Suplentes

Longa-metragem de documentário

A Sapateira (DF): Diretora: Carina Bini e Produtora: Vanessa Medrado

Série de TV de documentário

Meta Ciência (GO): Diretor: Wertem Nunes e Produtora: Kecia Garcia Ferreira