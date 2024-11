CULTSP PRO realiza masterclasses com Vinícius Volcof e Jodele Larcher

O CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, maior iniciativa de formação e qualificação para os setores culturais e criativos no Brasil, irá realizar duas masterclasses ligadas à Escola do Audiovisual, Games e Tecnologias. Os eventos, gratuitos, ocorrerão nos dias 30 de novembro e 19 de dezembro, na sede do programa, localizada no Edifício Oswald de Andrade, no Bom Retiro, em São Paulo. Não haverá inscrição prévia. Os interessados podem se dirigir diretamente ao local.

No sábado, 30 de novembro, das 15h às 17h, será realizada a masterclass “Produção Virtual: Introdução ao uso da tecnologia de games no audiovisual”, com Vinícius Volcof. Essa atividade é uma pré-jornada do curso que oferecerá uma experiência prática, abrangendo desde a composição visual até a finalização de obras audiovisuais. O objetivo é capacitar os participantes em expressão criativa, comunicação visual e domínio técnico, além de democratizar a produção de narrativas diversas, fortalecer identidades locais e promover a inclusão cultural.

Com mais de uma década de experiência como produtor, Vinícius Volcof é diretor, roteirista e doutorando pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tornou-se especialista em tecnologias audiovisuais, e possui em seu currículo trabalhos com grandes produções. Entre elas estão filmes como “O Auto da Compadecida 2”, de Guel Arraes, e séries como “Sintonia” e “Senna” para a Netflix, “Beijo Adolescente” para o Prime Video e “As Five” e “Betinho” para o Globoplay. Também realizou projetos especiais, como a ativação do filme “Rebel Moon” (Netflix) na Comic Con Experience 2023 e a transmissão do Emmy Awards para a TNT.

No dia 19 de dezembro, uma quinta-feira, das 19h às 22h, acontecerá a masterclass “Transmissão sem segredo”, com Jodele Larcher. A atividade abordará conceitos e práticas fundamentais para transmissões audiovisuais, ao vivo ou gravadas. Com mais de 40 anos de carreira, Jodele é reconhecido por sua expertise em projetos que combinam arte, música e tecnologia, sendo pioneiro na direção de videoclipes no Brasil nos anos 1980. Fundador da Inova.tv, ele consolidou sua trajetória em transmissões ao vivo, shows, documentários e especiais para grandes emissoras como TV Globo, Bandeirantes, TV Cultura e Canal Brasil, além de colaborar com artistas nacionais e internacionais de renome.