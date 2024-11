Lab Negras Narrativas leva cinco projetos para o evento Ventana Sur

A 6ª edição nacional do Lab Negras Narrativas (LNN), realizado pela Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (APAN), avança para sua etapa final com um ponto importante: cinco projetos selecionados participarão da vivência internacional no Ventana Sur, principal mercado de conteúdos audiovisuais da América Latina. A experiência acontecerá de 2 a 6 de dezembro, no Uruguai, firmando o compromisso do LNN com a expansão internacional das narrativas pretas.

Este ano, a iniciativa contou com 16 projetos participantes, que passaram pelas três etapas do programa. A segunda etapa, realizada em parceria com o Sertão Negro, em Goiânia/GO, trouxe um diferencial ao incluir atividades presenciais em um espaço dedicado ao pensamento e à arte negra. A imersão presencial foi seguida por uma semana online, que culminou em uma banca de avaliação pedagógica, na qual cinco projetos foram selecionados para a etapa internacional.

Os projetos selecionados para a vivência no Ventana Sur são “Adarrum”, de Marcelo Ricardo e Matheus Araújo (BA); “Tito e as Canções da Noite”, de Lucas Emancipado e Xúlia Doxágui (PE); e “Labaredas”, de Laynara Rafaela (TO). Além deles, os suplentes “Petricor”, de Gabriel Newton (GO), e “Passaporte Pataxó”, de Renaya Dorea e Matheus Moura (RJ), também foram convidados.

A segunda etapa presencial do Lab Negras Narrativas, realizada em parceria com o Sertão Negro, foi fundamental para o fortalecimento dos projetos e das equipes participantes. Este espaço de imersão criativa e troca de experiências intensificou a construção coletiva, consolidando a base para a vivência internacional, que ocorre agora em um dos eventos mais importantes da indústria audiovisual: o Ventana Sur.

Reconhecido como o principal ponto de encontro para o mercado audiovisual da América Latina, o Ventana Sur oferece uma programação diversificada com rodadas de negócios, palestras, sessões de pitching e encontros one-on-one. Organizado pelo Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais (INCAA) e pelo Marché du Film, do Festival de Cannes, o evento reúne anualmente mais de 3.000 participantes credenciados, incluindo 250 compradores e vendedores de diferentes continentes, além de representantes de grandes redes e plataformas internacionais.

Para a edição de 2024, o evento será realizado, pela primeira vez, em Montevidéu, no Uruguai, com o apoio da Agência Uruguaia de Cinema Audiovisual (ACAU). A mudança de sede amplia o alcance do evento, reforçando sua missão de conectar diferentes players do setor e fomentar novas parcerias globais.

O Sebrae-SP também entra como parceiro do LNN nesta etapa final, selecionando os projetos “Tito e as Canções da Noite” e “Labaredas” para a missão internacional destinada a pequenas empresas produtoras de audiovisual brasileiras.

Melina Bomfim e Joyce Prado, que integram a equipe do LNN, estarão presentes no evento, acompanhando os projetos e fortalecendo parcerias estratégicas para o laboratório, ampliando ainda mais as conexões do LNN no mercado internacional.