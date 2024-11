Canal Curta! e CurtaOn terão programação especial no Mês da Consciência Negra com atrações inéditas

No mês da Consciência Negra, o Canal Curta! — que completa 12 anos — e o CurtaOn apresentam uma programação especial focada na negritude. Durante todo o mês de novembro, todas as estreias semanais de filmes e séries originais do Curta! serão relacionadas ao tema, além da já tradicional maratona no dia 20 de novembro, com 24 atrações durante o dia inteiro, a partir da meia-noite. Já no CurtaOn, estarão disponibilizadas 80 atrações, entre produções inéditas e exclusivas, incluindo “Malcolm X – Por Qualquer Meio Necessário”, “Mokambo: Força da Tradição Bantu”, “Panteras Negras: Vanguarda da Revolução” e uma seleção de filmes imperdíveis para serem vistos e revistos.

A primeira atração do mês é o documentário “Mokambo: Força da Tradição Bantu”, que chega ao Curta! no dia 8 de novembro, às 22h. O filme retrata a rica herança cultural trazida pelos povos de origem Bantu (maior número de escravizados no Brasil entre os séculos XVI e XVIII), como a capoeira, o samba, o dendê na culinária, religiões de matriz africana e até a influência no português falado no Brasil. Dirigido por Soraya Públio Mesquita, a obra foi inspirada no Terreiro Mokambo, onde está o Memorial Kisimbiê, que conta a trajetória do povo Bantu.

No dia 15 de novembro, às 23h, estreia a série original inédita e exclusiva “Libertárias: Mulheres Inspiradoras na História do Brasil” (foto). Com episódios semanais, os três primeiros trazem mulheres negras: a guerreira Dandara dos Palmares; Maria Felipa, a marisqueira que combateu na Guerra de Independência do Brasil atuando na campanha de Independência da Bahia; e Tia Ciata, ícone do samba carioca.

Viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e produzida pela Kinopus, a produção resgata a importância dessas mulheres para a cultura brasileira, muitas delas invisibilizadas na historiografia oficial. A atração contribui com as discussões atuais sobre a posição da mulher no mundo contemporâneo. Os episódios vão ao ar às sextas-feiras, e a direção é de Rodrigo Grota.

O documentário internacional “Malcolm X – Por Qualquer Meio Necessário” estreia no dia 22, às 22h. Inédita e exclusiva, a obra apresenta a vida e a atuação política de um dos mais influentes pensadores negros do século XX, a partir de relatórios do FBI e das últimas revelações sobre seu assassinato. A direção é de Amine Mestari e a produção da Cinétévé e France Télévisions.

Exclusivo no canal, o documentário “Panteras Negras: Vanguarda da Revolução” será exibido dia 29, às 22h, dividido em duas partes, sempre às sextas-feiras. A produção conta com raras imagens de arquivo e depoimentos inéditos de jornalistas, agentes do FBI e de integrantes do movimento, para mostrar o despertar cultural e político dos membros do Partido dos Panteras Negras e como ele influenciou a cultura americana.

A Maratona no canal Curta! no dia 20, Dia Consciência Negra, apresenta 24 produções, entre filmes e episódios de séries, a partir da meia-noite e com a última exibição começando às 23h. Os títulos que compõem a maratona são: “Carolina Maria de Jesus”, “Dorivando Saravá, o Preto que Virou Mar”, “Sessão PortaCurtas: Eu, Negra”, “Chiquinha Gonzaga – Música Substantivo Feminino”, “Palmares: Coração Brasileiro, Alma Africana – episódio: Terra de liberdade”, “Lobo do Lobo e a Literatura Latino-Americana – episódio: Conceição Evaristo”, “Toni Morrison – Os Fantasmas da América”, “Rio, Negro”, “Meu Amigo Fela”, “Balanço Black: Família Black”, “Clementina”, “Todas as Melodias”, “Candeia”, “A Ética do Silêncio – episódio: Brasil Monárquico – O Silêncio Constitucional”, “De Volta a Basquiat”, “Inconveniências Históricas – episódio: João Cândido, o Inconveniente”, “Dolores Duran – O Coração da Noite”, “Segundo Take – episódio: Eles Não Usam Black-tie”, “Diretores de Arte – episódio: Tiago Marques”, “Grandes Cenas – 2ª Temporada – episódio: Kbela”, “Companhias do Teatro Brasileiro – episódio: Teatro Experimental do Negro”, “Nós, Documentaristas – episódio: Joel Zito”, “Nós, Documentaristas – episódio: Emílio Domingos” e “Melvin Van Peebles: O Nascimento de um Herói Negro”.

No CurtaOn, a seleção em homenagem ao mês da Consciência Negra traz 80 atrações disponibilizadas já no início de novembro. Além dos documentários “Malcolm X – Por Qualquer Meio Necessário”, “Mokambo: Força da Tradição Bantu” e “Panteras Negras: Vanguarda da Revolução”, entre os títulos estão “Cartola – Música para os Olhos”; “Martin Luther King: um Homem Marcado”; “Na Trilha do Som: Gilberto Gil”; “Damas do Samba”; “Festa de Iemanjá”; “Deixa Na Régua”; “A Batalha do Passinho”; “Libertem Angela Davis”; “Designers do Brasil: J.Cunha” e “Jazz: O Dom”.

Os documentários internacionais estarão disponíveis no primeiro dia de novembro no CurtaOn – Clube de Documentários, no Prime Video Channels, da Amazon; na Claro tv+ e no site oficial da plataforma (CurtaOn.com.br). Já os episódios de séries nacionais entram no CurtaOn um dia após a estreia no Curta!