XVI Festival de Cinema da Fronteira abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o XVI Festival Internacional de Cinema da Fronteira. Curtas e longas das mostras internacionais podem ser inscritos até o dia 16 de dezembro, na plataforma do festival no FilmFreeway. O Festival de Cinema da Fronteira acontece de 5 a 12 de abril de 2025, nas cidades de Bagé (RS), Sant’Ana do Livramento (RS) e Rivera, no Uruguai.

A Mostra Competitiva Internacional de Curtas-Metragens aceita filmes com duração máxima de 15 minutos, produzidos em regiões de fronteira, culturas ibero-americanas ou países de língua portuguesa. Os filmes devem ser falados em português ou espanhol, ou legendados em um desses idiomas. Já a Mostra Internacional de Curtas Animados inclui filmes de animação de qualquer país, com duração máxima de 15 minutos.

A Mostra Competitiva Internacional de Longas-Metragens é destinada a filmes com duração mínima de 50 minutos, realizados em regiões de fronteira ou em países de língua portuguesa e da América Latina. Os longas devem ser falados em português ou espanhol, ou legendados em uma dessas línguas.

A convocatória da Mostra Competitiva Regional será anunciada posteriormente com novas datas para a projeção dos filmes.

O XVI Festival Internacional de Cinema da Fronteira é uma produção de Maristela Ribeiro Produções e realização da Associação Pró Santa Thereza e Anti Filmes. A promoção é da Prefeitura Municipal de Bagé através da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio institucional da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), Centro Universitário da Região da Campanha (Urcamp) e Instituto Federal Sul Rio-grandense (IFSul).