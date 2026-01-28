Drama médico nacional estrelado por Cláudia Abreu estreia no AXN

“Sutura”, drama médico nacional estrelado por Cláudia Abreu, é a mais nova série do catálogo do AXN. A estreia será no próximo sábado, dia 31 de janeiro, às 22h40, com novos episódios todos os sábados. A produção acompanha a rotina de uma cirurgiã e um médico recém-formado que dão início a uma perigosa vida dupla ao decidirem atuar como médicos do crime.

A trama acompanha Ícaro (Humberto Morais), um jovem médico da periferia de São Paulo. Impedido de iniciar a residência médica por causa de uma dívida acumulada durante a faculdade, ele vê seus planos profissionais ameaçados. Enquanto isso, a Dra. Mancini (Cláudia Abreu), uma cirurgiã renomada que enfrenta as consequências de um trauma recente, busca recuperar sua carreira e seu propósito.

Unidos por circunstâncias extremas, os dois encontram um caminho inesperado e perigoso: tornam-se médicos do crime. Entre dilemas morais e riscos crescentes, eles mergulham em uma vida dupla, colocando em jogo não apenas suas carreiras, mas também suas próprias vidas.

Dirigida por Diego Martins e Jessica Queiroz, com criação e roteiro de Fabio Montanari, a série 100% nacional mescla o gênero de drama médico com suspense criminal. “Sutura” também aborda temas sociais presentes na realidade brasileira, com cenas repletas de ação, mistério e drama.