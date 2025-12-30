Mostra de Tiradentes abre inscrições gratuitas para oficinas e laboratório de roteiro

A 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes reafirma sua vocação como espaço de formação, experimentação e reflexão ao apresentar um programa formativo amplo e diverso, que integra a programação da edição e dialoga diretamente com o tema Soberania Imaginativa. Realizada entre os dias 23 e 31 de janeiro, na histórica cidade mineira, a mostra promove oficinas, laboratório e workshops gratuitos voltados a diferentes públicos, criando ambientes de aprendizado que articulam criação, técnica, pensamento crítico e troca de experiências no campo do audiovisual. As inscrições podem ser feitas gratuitamente até o dia 8 de janeiro, por meio do site www.mostratiradentes.com.br.

Integrando a programação da 29ª edição e em diálogo com o tema Soberania Imaginativa, o programa educativo da Mostra de Cinema de Tiradentes propõe encontros que valorizam o cinema como campo de criação, pensamento e experimentação. As atividades formativas reúnem profissionais de diferentes áreas do audiovisual, promovendo trocas de saberes e reflexões sobre processos criativos, linguagens e modos de fazer que atravessam o cinema brasileiro contemporâneo.

As oficinas destinadas ao público adulto propõem um aprofundamento nos processos de criação e realização audiovisual. A oficina “Como Criar Personagens para Produtos Audiovisuais”, ministrada por Anderson Barretto, aborda a construção psicológica, social e narrativa de personagens para curtas, longas e séries. Já “Direção de Fotografia: Técnica com Luz Natural”, conduzida por Antonio Fargoni, compartilha conceitos estéticos e narrativos da fotografia cinematográfica a partir do uso da luz natural e de equipamentos acessíveis.

O programa inclui ainda a oficina “Introdução ao Roteiro para Animação”, com Débora Guimarães, que propõe uma introdução teórica e prática à escrita de projetos autorais para séries ou filmes animados. Em “O Lugar do Ator no Cinema”, a preparadora de elenco Amanda Gabriel conduz reflexões e exercícios sobre atuação, preparação de elenco e processos criativos no cinema brasileiro contemporâneo. A oficina “Produção Executiva: Estratégias para a Execução de Projetos Audiovisuais”, ministrada por Edileis Novais, aborda desde o planejamento e a gestão financeira até a prestação de contas e a conformidade legal de projetos. Já “Trilha Sonora: Imagem e Som”, com Marcos Souza, propõe uma reflexão crítica sobre o papel da música e do som como elementos fundamentais da narrativa audiovisual.

O Programa Educativo da 29ª mostra também dedica atenção especial ao público jovem e infantil, estimulando o contato com o cinema como ferramenta de expressão, imaginação e pertencimento cultural. A oficina “Cinema e Artes Plásticas: Imaginação em Cena”, ministrada por Daniella Penna, convida adolescentes a desenvolver uma instalação ou performance artística a partir do tema da edição, utilizando diferentes linguagens visuais e materiais reutilizáveis. Em “Fazendo Cinema na Diversidade Cultural”, Anna Rosaura Trancoso e Claudio Keim Doreto propõem a produção audiovisual como exercício de reflexão crítica sobre diversidade cultural, envolvendo os participantes em todas as etapas do fazer cinematográfico.

As crianças participam da programação por meio da oficina “Stop Motion: Cinema de Papel”, com Karla Moreira, que introduz o universo da animação a partir da técnica de recortes em papel, estimulando a criatividade, o trabalho coletivo e o olhar para o cinema como forma de expressão artística.

Além das oficinas, o programa realiza o Laboratório de Narrativa Audiovisual, ministrado por Ricardo Tiezzi, voltado ao público adulto. A atividade propõe uma imersão criativa inspirada na dinâmica de uma sala de roteiristas, estimulando a criação coletiva e a reflexão sobre personagem, estrutura, tema e enredo. Completam a programação dois workshops que dialogam com os desafios contemporâneos do setor: “Do Corte ao DCP”, ministrado por Thiago Belconfine de Carvalho, dedicado aos fluxos de pós-produção e finalização, e “Inteligência Artificial Generativa”, conduzido por Janaina Augustin, que apresenta possibilidades e usos da IA generativa como ferramenta de apoio aos processos criativos no audiovisual.