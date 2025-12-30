Série “Paloma” chega ao Canal Brasil em programação dedicada à visibilidade trans

Entre os dias 3 e 31 de janeiro, aos sábados, a partir das 22h, o Canal Brasil exibe uma programação especial dedicada ao Mês da Visibilidade Trans, reunindo séries, curtas e longas-metragens que exploram diferentes vivências da identidade de gênero e reforçam a importância da diversidade, da inclusão e do respeito. Entre os destaques, está a série “Paloma” (foto), dirigida por Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes, e protagonizada por Kika Sena.

Com exibição exclusiva no Canal Brasil, a série apresenta uma narrativa ficcional protagonizada por Paloma (Kika Sena), uma mulher trans que enfrenta desafios pessoais e sociais em busca de autonomia e reconhecimento. Temendo perder o vínculo com a filha, Paloma se muda para uma cidade maior em busca de estabilidade financeira que garanta a permanência da menina ao seu lado. Logo nos primeiros dias, ela cruza com o homem responsável pelo assassinato de Rikely, sua melhor amiga, e, diante da ineficácia das instâncias oficiais, decide conduzir uma investigação arriscada por conta própria. Dividida entre a busca por justiça e o desejo de preservar a relação com a filha, Paloma enfrenta um percurso marcado por preconceitos e violências, que transformam profundamente sua trajetória. A série estreia no dia 29 de janeiro (quinta-feira), às 22h, com um episódio por semana.

A programação do Mês da Visibilidade Trans segue com a exibição do curta-metragem inédito “Amor by Night”, de Henrique Arruda, no dia 3/01. O filme acompanha personagens que circulam pela vida noturna da cidade, registrando encontros ocasionais e relações atravessadas por desejo, expectativa e solidão. A narrativa se desenvolve a partir de situações cotidianas vividas após o anoitecer, destacando diferentes formas de afeto e convivência. Ambientado em uma cidade do interior, o longa “Tudo o que Você Podia Ser”, de Ricardo Alves Jr., acompanha personagens que se cruzam ao longo de um dia, revelando conflitos pessoais, memórias e escolhas que marcam seus percursos. A trama observa vínculos familiares e afetivos, colocando em foco processos de mudança e pertencimento. O longa também poderá ser conferido no dia 3/01.

No dia 10/01, vai ao ar o curta “Tea For Two”, de Julia Katharine. O filme acompanha Silvia, uma cineasta de meia-idade que atravessa um momento de crise pessoal. Na mesma noite em que recebe a visita inesperada da ex-esposa, que a deixou anos antes, ela conhece outra mulher por quem se sente imediatamente atraída, dando início a uma situação marcada por encontros, lembranças e novos afetos. Na sequência, “Três Tigres Tristes”, de Gustavo Vinagre, acompanha três personagens em diferentes fases da vida que se encontram para revisitar memórias, afetos e experiências compartilhadas. A trama se estrutura a partir de conversas, registros pessoais e situações do cotidiano, explorando relações familiares, amorosas e a passagem do tempo.

Na semana seguinte, vai ao ar o curta “Memória de Quem (não) Fui”, de Thiago Kistenmacker, que constrói um percurso narrativo com lembranças, imagens de arquivo e relatos pessoais a partir da morte de Marina, uma jovem trans. A obra investiga transformações identitárias ao longo da vida, colocando em diálogo passado e presente. Em seguida, o longa “Valentina”, de Cássio Pereira dos Santos, conta a história de uma adolescente trans que se muda com a mãe para outra cidade e precisa enfrentar entraves burocráticos e institucionais para se matricular na escola com seu nome social. A trama acompanha o impacto dessa situação em sua vida familiar e escolar. As duas produções serão exibidas no dia 17/01.

“Vaca Profana”, de René Guerra, vai ao ar dia 24/01. O curta-metragem apresenta Nádia, uma mulher trans que sonha com a maternidade. O Canal Brasil segue com a exibição do longa-metragem “Paloma”, de Marcelo Gomes. O filme, que deu origem à série, acompanha Paloma (Kika Sena), uma agricultora que deseja se casar na igreja com o namorado Zé. Diante da recusa do padre local em realizar a cerimônia, ela decide enfrentar os obstáculos impostos para tentar concretizar seu sonho, dando início a uma trajetória marcada por enfrentamentos e pela busca por reconhecimento. O longa foi o grande vencedor no Festival do Rio em 2022, levando os troféus Redentor de Melhor Longa de Ficção, Melhor Atriz para Kika Sena — primeira atriz trans a ganhar na categoria — e o Prêmio Felix de Melhor Filme Brasileiro.

E no dia 31/01, o curta “Perto de Você”, de Cássio Kelm, mostra a relação entre um homem trans e seu pai, durante um encontro marcado por conversas, silêncios e tentativas de aproximação. A narrativa se desenvolve a partir desse convívio, abordando os desafios da comunicação, do afeto e do reconhecimento dentro do ambiente familiar. A programação especial encerra com o documentário “Bixa Travesty”, de Kiko Goifman e Claudia Priscilla, que acompanha a trajetória de Linn da Quebrada, registrando sua atuação artística, seu processo criativo e seu cotidiano. A obra reúne apresentações musicais, entrevistas e momentos pessoais, abordando temas ligados à identidade, corpo e expressão política.