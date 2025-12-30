Canal Brasil exibe “Duetto”, de Vicente Amorim

O Canal Brasil exibe com exclusividade o longa-metragem “Duetto”, inédito na TV, no domingo, dia 4 de janeiro, às 23h30. Dirigido por Vicente Amorim, o filme constrói uma narrativa centrada em conflitos familiares e afetivos, ambientada entre o Brasil e a Itália dos anos 1960. O filme reúne no elenco Marieta Severo, Luisa Arraes, Giancarlo Giannini, Michele Morrone, Gabriel Leone, Rodrigo Lombardi, Elisabetta de Palo e Maeve Jinkings.

“Duetto” acompanha a trajetória de Cora (Luisa Arraes), uma adolescente que enfrenta a morte repentina do pai (Rodrigo Lombardi) e vê sua vida mudar radicalmente ao viajar com a avó, Lúcia (Marieta Severo), para a região da Apúlia, terra natal da família. O deslocamento geográfico também marca um mergulho emocional, colocando as duas personagens diante de memórias, conflitos e escolhas difíceis.

É nesse contexto que Cora conhece Marcello Bianchini (Michele Morrone), um cantor italiano famoso e controverso, cuja presença transforma a experiência da jovem e intensifica as tensões entre gerações. Ao revisitar uma história marcada por paixões, perdas e rupturas, o filme constrói um drama sobre amadurecimento, luto e os limites entre afeto, desejo e responsabilidade.