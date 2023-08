Plataforma de streaming EMCplay exibe a Mostra Povos Originários

A ONU estabeleceu 9 de agosto como o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Desde então, o mundo lança olhares para a cultura e os problemas nas comunidades distribuídas pelo planeta. O Brasil é protagonista quando o assunto é colocado em discussão. O tema é destaque na EMCplay, que estreia a Mostra Povos Originários, nesta quarta (9). São filmes, séries e reportagens que vão estar no catálogo da plataforma pública e gratuita de streaming abordando esse amplo universo dos povos indígenas na tela.

O Censo de 2010 revelou que Santa Helena de Minas, no Vale Mucuri, é o quinto município com maior população indígena em Minas Gerais. Foi lá onde esteve a cineasta Tania Anaya para gravar “Ãgtux”, que significa “contar histórias”. E são muitas as que aparecem no filme, apresentadas por meio de imagens documentais e animadas dos Maxacalis. O resultado desse trabalho mostra a riqueza do grafismo, língua e vida cotidiana desse povo. A obra rodou o Brasil e a Alemanha e conquistou prêmios, como o do Festival Internacional de Filmes de Curta-Metragem de Oberhausen, na Alemanha.

No catálogo tem, também, “Gente Awá” (foto). Dividida em cinco episódios, a série documental faz um paralelo entre as etnia Awá Guajá, do Maranhão, e os Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, e mostra os desafios no Brasil, do século XXI. Para documentar e discutir a luta indígena pela terra, no Brasil contemporâneo, a equipe do projeto viajou 29 mil quilômetros, entrevistando mais de 40 pessoas e, ainda, visitando sete comunidades indígenas. A direção é de Mariana Fagundes, jornalista especializada em Cinema, pela London Film Academy.

A EMCplay selecionou conteúdos especiais da Rede Minas com enfoque nos povos originários. Entre eles, o programa Mulhere-se, que dedicou uma temporada às indígenas do Brasil e do mundo. O papel da mulher e a questão dos indígenas na contemporaneidade são retratados na atração, que traz depoimentos, informações e imagens impactantes. A literatura também está no catálogo. A mostra apresenta “Dois dedos de prosa”, com dicas de livros de autores indígenas.

Os povos originários estão no programa Minas da Gente. A atração mostra o “Lugar alto onde primeiro se avista o sol”, nome em tupi-guarani para Araxá. A história dos indígenas que habitam a região é contada por Edson Adolfo da Silva, líder indígena dos “Arachás”, que ali chegaram há, pelo menos, 800 anos. Tem, também, a aldeia Pataxó Muã Mimatxi, em Itapecerica. O Vale do Rio Doce é apresentado na série “Resistir”, do Edição Especial. São reportagens que mostram a rotina das aldeias pataxós onde as tradições centenárias convivem com as mudanças profundas, como a utilização da tecnologia e os desequilíbrios ambientais.

Esses são alguns dos filmes e séries disponíveis durante a Mostra Povos Originários, na plataforma de streaming EMCplay, durante o mês de agosto. Além dos títulos selecionados para o especial, o serviço conta com um catálogo extenso com longas, curtas, séries, shows e espetáculos. Nessa vitrine gratuita da produção audiovisual mineira tem, também, conteúdos especiais da Rede Minas e da rádio Inconfidência e a programação, ao vivo, dessas emissoras. O acesso é pelo site emcplay.com ou pelo aplicativo disponibilizado no Google Play e Apple Store.