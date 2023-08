5 filmes indicados para quem gosta de jogos (e por que vale a pena conhecer)

Foto de JESHOOTS.COM por Unsplash

O cinema e os videogames estão entre os hobbies mais praticados pelos brasileiros. Como consequência, é natural que os dois universos estejam interligados das mais diferentes formas.

Os jogos eletrônicos e o cinema nunca estiveram tão relacionados quanto hoje. Embora a parceria exista praticamente desde a popularização dos videogames, durante os anos 70, cada vez mais desenvolvedores e cineastas têm percebido que uma mídia tem muito a aprender com a outra.

É praticamente uma obrigação que jogos da categoria AAA (também chamada de “triple A”, aqueles com orçamentos dignos de grandes produções cinematográficas) entreguem alguns elementos do cinema, na forma de gráficos realistas, sequências animadas ou mesmo a presença de grandes astros.

Para o texto de hoje, nós vamos nos focar nos longas-metragens que possuem alguma associação com os videogames, seja de maneira direta, como adaptações de franquias de jogos eletrônicos famosas; ou indireta, como a prática de alguma atividade relacionada. Abaixo, nós selecionamos 5 filmes!

1 – A Noite do Jogo (2018)

“A Noite do Jogo” é uma comédia lançada em 2018, cuja trama envolve as desventuras de um casal durante uma simples noite de diversão com os amigos. A partir de um mal entendido, os personagens se veem diante de situações perigosas e, é claro, engraçadas, envolvendo todo tipo de jogo.

O filme é especialmente indicado para aqueles que gostam de jogos de cassino e as emoções envolvidas com eles. Para aqueles que nunca praticaram jogos dessa natureza, é possível encontrar informações assertivas na plataforma Academia de Apostas , a qual compara diferentes sites.

Alguns dos principais jogos de cassino são os slots (também chamados de “caça-níqueis”), as roletas e os jogos de cartas. Naturalmente, cada um deles possui suas próprias regras que agradam diferentes tipos de jogadores. Em todos os casos, a Academia de Apostas ajuda na sua escolha de site.

2 – Onze Homens e Um Segredo (2001)

É impossível falar de filmes para quem gosta de jogos sem mencionar “Onze Homens e Um Segredo”, o longa-metragem que é praticamente sinônimo de jogos de cassinos. Embora a maneira como eles trabalham estes locais não seja exatamente acurada, a recomendação para os jogadores se mantém!

Assim como no item anterior, aqueles que nunca praticaram um jogo como slot ou roleta podem encontrar os melhores cassinos na Academia de Apostas. De acordo com a plataforma, você descobre quais sites disponibilizam o tipo de jogo de cassino que está buscando no momento.

3 – Resident Evil: Death Island (2023)

A franquia “Resident Evil” é o maior sucesso de bilheteria quando o assunto são adaptações de jogos para o cinema. Ao todo, os 7 live-actions lançados entre 2002 e 2021 arrecadaram mais de 1,2 bilhões de dólares. E o mais interessante? Os filmes de Resident Evil também incluem animações!

Lançado na metade de 2023, “Resident Evil: Death Island” é o mais novo título , e faz parte da cronologia dos jogos de videogame, ao contrário das adaptações em live-action. Isso significa que, para os apaixonados pela franquia de horror com zumbis, o novo longa-metragem é uma obrigação!

4 – Detetive Pikachu (2019)

Não é incomum que os gamers mais ávidos revirem os olhos ao ouvir falar de adaptações cinematográficas de franquias de videogame. Durante as décadas de 90 e 2000, o que não faltaram foram “bombas”, com as mais infames delas sendo dirigidas pelo controverso cineasta Uwe Boll .

Tudo isso mudou com o lançamento de “Detetive Pikachu”, em 2019. Embora adaptações de videogame criadas antes tenham recebido opiniões positivas, o longa-metragem inspirado na franquia Pokémon é o primeiro a ser unanimemente considerado um bom filme, para fãs e não-fãs dos jogos.

5 – Battle Royale (2000)

Nos dois itens anteriores, nós falamos sobre filmes inspirados em jogos, mas e quanto ao contrário? Isto é: existem filmes que inspiraram jogos? A resposta é não somente um sonoro “sim”, como essa afirmação vai além: no caso de “Battle Royale”, o longa-metragem inspirou todo um gênero!

Se hoje em dia jogos como Freefire e PUBG são sucesso de público, eles devem muito ao clássico “Battle Royale”, adaptação de um romance japonês do mesmo nome lançado em 2000. No filme e nos jogos, o objetivo dos participantes é ser a última pessoa viva, através de combates coletivos letais.

Como você pode perceber, a relação entre o cinema e a indústria dos videogames não tem só uma forma. É possível adaptar jogos para filmes, ser inspirado pelos longas-metragens para desenvolver jogos ou mesmo abordar a prática em si. Em todos os casos, quem ganha são os cinéfilos e os gamers!