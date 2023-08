Mostra Internacional de Cinema Atlântico recebe inscrição de curtas

A Correnteza – Mostra Internacional de Cinema Atlântico anuncia sua 2ª edição, com programação presencial e gratuita de 28 de setembro a 1 de outubro, no Cinema da Fundação Joaquim Nabuco (Derby), em Recife (PE).

Com foco nas produções audiovisuais que contemplam as narrativas afro-indígenas em diáspora na América, a nova edição mira nos cinemas experimentais e em seus programas especiais, como forma de expandir a discussão acerca das identidades em deslocamento.

Assim como na primeira edição, que aconteceu em 2021, também no Recife, este ano a Correnteza abre inscrições para exibição de curtas brasileiros em algumas de suas sessões. Serão admitidos filmes realizados por pessoas negras, indígenas e de racialidade não branca que se relacionam com as experiências da diáspora no território americano. O prazo de inscrições termina no próximo dia 26 de agosto. Mais informações e o regulamento completo pode ser acessado neste link.

Todos os filmes recebidos serão submetidos à Comissão de Seleção da Correnteza e o resultado será divulgado até o dia 8 de setembro.