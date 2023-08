A distribuidora Sato Company realiza a Mostra Gangues de Tóquio, em parceria com as redes Cinemark e Cinépolis, a partir de um recorte da riqueza cultural e artística do cinema asiático.

Serão exibidos três filmes icônicos que abordam o tema das Gangues de Tóquio. Uma das maiores obras-primas da animação japonesa, “Akira” (1988), de Katsuhiro Ôtomo, é um dos destaques. Remasterizado em 4K, a produção é considerada um marco da animação japonesa. Trata-se da adaptação de um popular mangá publicado em 1981, com roteiro e arte de Ôtomo.

Outro título disponível para exibição é “Tokyo Revengers” (foto, 2021). Adaptado do mangá de Ken Wakui, que vendeu mais de 30 milhões de exemplares, o filme, dirigido por Tsutomu Hanabusa, repetiu o sucesso em sua encarnação live-action, sendo a maior bilheteria do Japão em 2021. Por fim, há “Office Royale”, produção também de 2021, onde Kazuaki Seki tira proveito de suas experiências como diretor de séries e videoclipes para a criação de uma comédia de ação alucinante, que satiriza a sociedade e as gangues machistas japonesas. O roteiro, também oriundo de um mangá, é assinado por Hidetomo Masuno, notório comediante conhecido como Bakarhythm.

Entre as cidades escolhidas da Rede Cinemark estão: Campinas, Guarulhos, Santos, São Bernardo do Campo, Santo André, São Paulo no estado de São Paulo, Salvador (BA), Uberlândia (MG), Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Natal (RN), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Aracaju (SE), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF) e Cuiabá (MT).

Já a Rede Cinépolis exibirá os filmes nas seguintes cidades: Amapá (AP), Blumenau (SC), Belém (PA), Carapicuíba (SP), Barueri (SP), Manaus (AM), Jundiaí (SP), São José do Rio Preto (SP), São José (SC), Marília (SP), Cariacica (ES), Sorocaba (SP), Belo Horizonte (MG), Bauru (SP), Fortaleza (CE), Olinda (PE), Teresina (PI), São Bernardo do Campo (SP), Caxias do Sul (RS), Guararapes (PE), Ourinhos (SP), São Luís (MA), João Pessoa (PB) e Santa Maria (RS).

A programação dos filmes será diária nas redes, após às 18h30.

No dia 13 de agosto, a recém-inaugurada Sato Cinema recebe a mostra, exibindo os três filmes, a partir das 10h. Na data, o espaço contará também com a presença especial da editora JBC Shop by Mundo Infinitos, que venderá mangás e quadrinhos durante o evento e sorteará kits exclusivos aos espectadores de todas as sessões que acontecerão no local. Além disso, a editora levará ao saguão do cinema uma réplica da moto de Kaneda, personagem do filme “Akira”, de Katsuhiro Otomo.