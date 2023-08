Goiânia Mostra Curtas abre inscrições para cursos

A 22ª Goiânia Mostra Curta abriu inscrições para os cursos Melodrama Decolonial, com a roteirista e diretora Clara Anastácia, e O Mercado Audiovisual para Roteiristas, com a produtora Mariana Brasil. As vagas são limitadas, os cursos serão gratuitos e acontecerão durante a programação do festival. As inscrições podem ser feitas até 1º de setembro pelo site goianiamostracurtas.com.br/22/public/pagina/cursos.

O curso Melodrama Decolonial traz para essa edição o conceito criado e desenvolvido pela roteirista e diretora Clara Anastácia em 2019. A instrutora vem sendo reconhecida por produzir novas linguagens para o cinema nacional com esse projeto. Com foco na busca por novas linguagens no audiovisual, as aulas exploram a importância da teledramaturgia na formação da identidade, ética e estética da população brasileira.

Clara Anastácia propõe uma reflexão sobre a representação da nação brasileira nas telas, questionando a construção de uma imagem clichê por um audiovisual branco, elitista e sudestino.

O cronograma inclui três aulas, que acontecerão nos dias 4, 5 e 6 de outubro, das 9h às 12h, na Vila Cultural Cora Coralina. Serão apresentados trechos de filmes, leituras de textos e debates sobre a apropriação da linguagem do colonizador, a construção de imagens reais e a importância da figura de Exu e do corpo mestiço-periférico.

Outra oportunidade de capacitação é o curso O Mercado Audiovisual para Roteiristas, voltado para roteiristas que desejam atuar ou já atuam profissionalmente no setor. Ministrado pela produtora Mariana Brasil, fundadora da única agência do Brasil especializada exclusivamente em roteiristas, aborda as diversas possibilidades de atuação, negociações e valores atuais do mercado audiovisual.

Com enfoque executivo e negocial, Mariana vai explorar as particularidades do mercado atual, incluindo o impacto dos streamings e as políticas públicas de incentivo à cultura. Além disso, oferece orientações para que os participantes possam se apresentar adequadamente e de forma eficiente para futuras produções.

O curso online será dividido em duas aulas, nos dias 5 e 6 de outubro, das 14h às 17h30, abordará temas como o papel do roteirista no mercado audiovisual e as diferentes dinâmicas e modelos de trabalho de acordo com o formato e gênero de quem escreve.

A 22ª edição da Goiânia Mostra Curtas, festival de cinema nacional de curtas-metragens, será realizada presencialmente de 3 a 8 de outubro, no Teatro Goiânia. O festival é totalmente gratuito. A programação inclui a exibição de filmes, mostras competitivas (Curta Mostra Brasil, Curta Mostra Goiás, Curta Mostra Animação e a 21ª Mostrinha) não-competitiva (Curta Mostra Especial – De Lugar Nenhum), além de atividades formativas, Laboratório de Roteiros Audiovisuais (ficção e documentário), Cursos, Masterclass, Debate, Palestra, homenagem e outras atrações.