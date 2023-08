ROTA – Festival de Roteiro Audiovisual está com inscrições para sua sétima edição

Estão abertas as inscrições para os Laboratórios de Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais da sétima edição do ROTA – Festival de Roteiro Audiovisual, que mantém a proposta de ser um espaço de debate e encontro entre profissionais do mercado, da academia e estudantes. O festival vai acontecer em etapas, começando pelo Laboratório, que nesta edição está sendo ampliado para 7 ROTA Labs: Roteiro de Curtas, Projetos Infantojuvenis, Longas Ficcionais, Longas Documentais, Séries Ficcionais, Séries Documentais e Formatos para Redes Sociais.

O restante da programação do evento inclui Encontro de Negócios, que vai acontecer de 4 a 6 de março de 2024, e Mostra Competitiva de Curtas, que ainda não tem data marcada.

As inscrições para o Laboratório de Desenvolvimento de Roteiros de Curtas já estão encerradas. A data limite das inscrições para os outros 6 Laboratórios é 11 de agosto. Os regulamentos e formulários de inscrição estão disponíveis no site do evento (rotafestival.com).

Os Laboratório compreendem 3 etapas. A primeira delas, oferecida unicamente on-line, é a parte de desenvolvimento dos projetos, e compreende seminário com aulas essenciais para a escrita audiovisual, consultorias com roteiristas atuantes no mercado audiovisual, desenvolvimento coletivo e treinamento para pitching.

A segunda etapa, que está sendo pensada como um momento de congregação entre todas as turmas dos 7 ROTA Labs, compreende as sessões de pitch dos 7 Labs para um júri formado por representantes do mercado audiovisual. O roteirista escolhe se prefere fazer o pitching na modalidade on-line ou na modalidade presencial, que acontecerá no Centro de Referência em Cinema e Audiovisual, localizado na Firjan SENAI SESI, em Laranjeiras no Rio de Janeiro.

A terceira etapa compreende a Cerimônia de Premiação dos ROTA Labs. Os vencedores dos pitchings escolhidos pelo júri oficial em cada um dos laboratórios ganham prêmios como mentorias e bolsas de estudo, entre outros. Além disso, o júri popular vota em seus projetos favoritos através do site.

Este ano, o Seminário será acoplado aos Laboratórios e conta com Masterclass da Thais Pontes sobre a experiência como criadora de “Encantado’s”, da Globoplay, e palestras sobre “Bloqueio criativo, procrastinação e medo” e “O Mônicaverso e diretrizes criativas para o audiovisual infantil”, entre outras.

Os candidatos podem escolher entre a inscrição individual dos projetos, o combo ou a dobradinha, duas opções de preços com descontos para o roteirista que quiser inscrever mais de um projeto. A inscrição unitária custa R$ 140,00 reais para longas e séries, a dobradinha R$ 240,00 e o combo R$ 252. Profissionais associados da Associação Brasileira de Autores Roteiristas (Abra) e da Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA) têm 10% de desconto. O festival oferece ainda 60 inscrições grátis nos ROTA Labs para roteiristas afrodescendentes, indígenas, moradores de periferias, pessoas LGBTQIAPN+, PCD, mães que precisem de isenção da taxa de matrícula ou pessoas em situações de vulnerabilidade.