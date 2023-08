Festival Curta Campos do Jordão está com inscrições abertas

As inscrições para o 9º Festival Curta Campos do Jordão – FCCJ estão abertas até o dia 20 de agosto. Os interessados devem ler o regulamento e preencher o formulário disponível no site www.fccj.com.br. A nona edição do FCCJ acontecerá entre os dias 23 e 28 de outubro.

Realizadores de todo o Brasil são convidados a participar com suas obras audiovisuais de curta-metragem que se enquadrem nos termos propostos no regulamento, especialmente concebido pela equipe de curadoria do festival, para concorrer ao Prêmio Araucária de Cinema 2023, nas categorias: Local, Regional e Nacional (Ficção, Documentário, Animação, Experimental, Direção e Roteiro).

O FCCJ é um projeto especial que tem por objetivo abrir espaço para a difusão da produção audiovisual na Região da Mantiqueira, no estado de São Paulo e em todo o território nacional. O propósito desta inciativa é também estimular a criatividade e promover a revelação de talentos, por meio da produção independente de filmes de curta-metragem e do contato direto entre realizadores de obras audiovisuais de todo o país com os participantes dos programas de formação, desenvolvidos pela Associação Cultural Cineclube Araucária juntamente com a Secretaria de Valorização da Cultura da Prefeitura de Campos do Jordão, com vistas à busca de novos horizontes profissionais, sobretudo entre os jovens artistas locais e das Regiões: Mantiqueira, Vale do Paraíba e Litoral Norte do estado de São Paulo.

A maior parte dos eventos que compõem a programação desta nona edição do FCCJ acontecerá nas dependências do antigo Cine Glória de Campos do Jordão (atual Espaço Cultural Dr. Além), no formato presencial com transmissão das cerimônias de abertura e encerramento/premiação através de plataformas virtuais, além da disponibilização das sessões competitivas, para visionamento e voto do público, no canal do Cineclube Araucária no YouTube.