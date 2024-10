“Arte da Diplomacia”, de Zeca Brito, estreia no Canal Curta!

“Arte da Diplomacia”, nono longa-metragem de Zeca Brito, faz sua estreia na TV por assinatura. A exibição acontece no dia 15 de outubro, às 22h, no canal Curta!, com reprises ao longo da semana. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil enviou, de navio, mais de 160 pinturas doadas por 70 artistas modernistas para serem exibidas e leiloadas no Reino Unido. O documentário investiga este gesto de diplomacia cultural que uniu territórios e definiu o papel do país na luta contra o nazifascismo.

Na Londres de 1944, em meio aos bombardeios da guerra, a Arte Moderna brasileira era apresentada ao mundo pela primeira vez. “Arte da Diplomacia” retrata os meandros deste ato de resistência, que ficou esquecido por décadas, enquanto procura novos significados para a arte moderna brasileira do período.

O longa teve sua primeira exibição mundial na Argentina, no 11º FIDBA – Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, e também passou na Mostra de São Paulo e no Festival do Rio.

Partindo da investigação do diplomata Hayle Melim Gadelha, o documentário traz relatos de diferentes críticos e historiadores da arte com gravações em Londres e Rio de Janeiro. Com diferentes versões e perspectivas, participam a crítica de arte brasileira Aracy Amaral e a inglesa Dawn Adès, as historiadoras Glaucea Britto e Anita Leocadia Benário Prestes, além de familiares dos artistas que participaram da exposição em Londres, como a pesquisadora Lisbeth Rebollo e o pintor Luiz Aquila.

“Arte da Diplomacia” é uma produção da Anti Filmes, em coprodução com Boulevard Filmes e Donna Features. Assinam a produção Celina Torrealba, Frederico Ruas, Letícia Friedrich, Sergio Carpi e Zeca Brito.