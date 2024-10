Brasil e Coreia do Sul assinam memorando para impulsionar a coprodução internacional e o intercâmbio

Durante o Asian Contents & Film Market (ACFM), o vice-presidente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro e presidente do Sindicato Interestadual da Indústria Audiovisual (Sicav), Leonardo Edde, e Lee Dong-ha, presidente do Producers Guild of Korea (PGK), assinaram um memorando (MoU) de entendimento que promete impulsionar a coprodução internacional e o intercâmbio entre Brasil e Coreia do Sul.

Realizado na cidade de Busan, o evento reuniu representantes de 50 países, destacou as últimas tendências do setor e reforçou a colaboração entre nações na criação de conteúdo.

Em 2020, um levantamento realizado pelo Korea Times apontou que o governo sul-coreano investiu cerca de 1,69 trilhão de Won sul-coreano, o que corresponde a aproximadamente R$ 7,64 bilhões, em iniciativas culturais. Essa ação visa fomentar a comercialização e a estratégia das produções culturais do país.

O Asian Contents & Film Market (ACFM) é um evento industrial para profissionais e especialistas em cinema, audiovisual e entretenimento.