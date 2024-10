Coletivo de produtoras do sudoeste da Bahia cria distribuidora de filmes no interior do estado

Foto: Acervo Ato3 Produções

Sete produtoras de cinema e audiovisual do município de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, se uniram para criar uma distribuidora de filmes pioneira no interior do estado. Lançada em setembro, a Umbuzeiro Filmes nasce para dar visibilidade e projeção à produção cinematográfica desenvolvida fora dos grandes centros urbanos do país, especialmente no sertão nordestino.

Para garantir que a diversidade cultural e regional do Brasil seja cada vez mais representada e reconhecida nas telas, a Umbuzeiro irá conectar diferentes filmes produzidos no interior a uma ampla gama de espaços de exibição, desde salas comerciais a cinemas de rua, escolas, bibliotecas comunitárias e outras redes socioeducativas de difusão.

A distribuidora surge em um contexto de efervescência do mercado cinematográfico no sudoeste baiano, terceira região do estado com maior número de projetos culturais inscritos nos editais da Lei Paulo Gustavo Bahia. Somente no edital de produção audiovisual, foram 11 propostas classificadas na primeira chamada, incluindo dois longas-metragens: “Ambrosia: o Manjar dos Deuses”, dirigido por Vinícius Pessoa e produzido pela Retratos Filmes, e “Alice Lembra”, de Daniel Leite Almeida, pela Ato3 Produções.

O filme que integra a trilogia iniciada com “Alice do Anjos”, vencedor do 22° Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, é uma das produções cujos direitos de distribuição já pertencem à Umbuzeiro. Além disso, a Ato3, assim como a Retratos, fazem parte do conjunto de produtoras responsável pela criação da distribuidora, ao lado da Catingueira Filmes, Dominó Produções, Filipe Sobral Produções, Licuri Produções e Remendo Produções.

Todas elas estão sediadas na terra de Glauber Rocha. A chamada “Jóia do Sertão Baiano” se tornou um verdadeiro polo cinematográfico no interior do estado, impulsionado pelo curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Vitória da Conquista. A chegada da Umbuzeiro fortalece o lugar de destaque alcançado pela região na cinematografia nacional.

Ao todo, cinco filmes já tem lançamento confirmado pela distribuidora entre o segundo semestre de 2024 e 2025: “Rosa Tirana”, de Rogério Sagui; “O Silêncio das Palmas”, de Vinicius Pessoa; “A Sobrancelha é o Bigode do Olho”, de Alexandre Dacosta; “Dois Sertões” e “Os Dias Até Amanhã”, de Fabiana Leite.