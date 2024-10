Festival Curta Salto abre inscrições para oficinas audiovisuais para todo o Brasil

De 23 a 26 de outubro, a Estância Turística de Salto, em São Paulo, será palco da 10ª edição do Curta Salto – Festival do Primeiro Filme, um evento que celebra o cinema emergente e promove a formação de novos talentos no cenário audiovisual. Com uma programação rica e gratuita, o festival oferecerá exibições de filmes e oficinas especializadas em formato online.

Além das exibições, o Curta Salto oferecerá duas oficinas gratuitas e abertas ao público de todo o país: “Produção do Primeiro Filme – Da ideia ao festival”, com a cineasta Lilian Sóla Santiago, e “Distribuição de curtas-metragens no circuito de festivais”, com a especialista em produção executiva Flávia Rabachim. Ambas as oficinas são voltadas para cineastas iniciantes e visam proporcionar uma compreensão abrangente do processo de produção e distribuição de filmes. As inscrições estão abertas e são oferecidas em parceria com a Spcine, das 19h às 22h, através da plataforma Zoom. Os interessados podem se inscrever através do site do festival, www.festivalcurtasalto.com.br.

A oficina de Lilian Solá Santiago abordará temas como elaboração de projetos culturais, captação de recursos e o ciclo da produção cultural. Já a oficina com Flávia Rabachim focará na distribuição de curtas-metragens, incluindo estratégias para a inscrição em festivais e a importância do registro de direitos autorais.