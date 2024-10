Festival Permanente do Minuto recebe inscrições para concursos temáticos de 2024

Criado em 1991 pelo cineasta Marcelo Masagão, o Festival Permanente do Minuto é pioneiro no formato de curtíssima duração e inspirou a criação de festivais similares em mais de 50 países. Tem em seu acervo mais de 35 mil vídeos, enviados por realizadores de todas as regiões do Brasil e do mundo, entre realizadores amadores e profissionais reconhecidos do audiovisual, totalizando mais de 118 mil usuários cadastrados no site.

Além dos tradicionais concursos mensais (Tema Livre, Animação e Nano Minuto), o festival também está com inscrições abertas para os concursos temáticos de 2024, com duração mais extensa, recebendo inscrições de vídeos até o dia 31 de outubro, mas mantendo a proposta da síntese em até 60 segundos.

Para esse ano, os temas escolhidos foram “Minuto A foto faz o vídeo”; “Minuto Água mole pedra dura, tanto bate até que fura”; “Minuto Cães ou Gatos”; além dos concursos “Minuto Vertical” e “Minuto SLAM/RAP/Relato/Poesia Falada”, lançados em parceria com a Spcine.

As inscrições são gratuitas e acontecem pelo site do Festival do Minuto, www.festivaldominuto.com.br.

Os vencedores de cada concurso levam para casa um exemplar do Troféu Minuto e além da participação na Mostra Melhores Minutos em 2025, evento anual do festival que reúne uma seleção dos melhores vídeos do ano anterior, disseminada através de uma rede de exibição com pontos em diversas regiões do Brasil e do mundo.