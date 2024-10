“Sexa”, filme que marca a estreia de Gloria Pires na direção, começa a ser rodado no Rio de Janeiro

Foto © Maria Clara Costa

“Sexa”, novo longa-metragem de Gloria Pires, começou a ser rodado no Rio de Janeiro. Além de protagonizar o filme, a atriz também assina a direção do longa e colabora, ao lado da produtora executiva Bianca Lenti, no roteiro escrito por Guilherme Gonzalez. Abordando o envelhecimento e a redescoberta do amor, o filme é uma produção da Giros Filmes e Audaz Filmes.

O filme será rodado em pontos clássicos do Rio de Janeiro, como Copacabana, Laranjeiras, São Cristovão, Ipanema e Praia do Diabo, locais reais onde a história se passa.

Na trama, Gloria interpreta Bárbara, uma mulher de 60 anos, que vive entre seu trabalho como revisora de textos e conversas ácidas com sua vizinha (e melhor amiga) Cristina, interpretada por Isabel Fillardis. Frustrada com o universo do namoro, Bárbara já havia desistido das esperanças de encontrar um novo amor, até conhecer Davi, um viúvo 25 anos mais jovem, interpretado por Thiago Martins. O romance inesperado coloca Bárbara em uma encruzilhada: seguir o coração ou se curvar ao medo da diferença de idade e ao julgamento alheio.

Com leveza e sensibilidade, “Sexa” explora os dilemas do envelhecimento. O elenco traz ainda Eri Johnson, Danilo Mesquita, Luana Tanaka, Guilherme Ferraz, além de uma equipe de produção encabeçada por mulheres, escolhidas por Gloria, que passou quatro anos planejando o projeto.