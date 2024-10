Nova série de comédia com Marisa Orth e Diego Vilela, “Body by Beth” estreia na TNT e Max

A nova sitcom nacional “Body by Beth”, estrelada por Marisa Orth e Diego Vilela, estreia na próxima segunda-feira, dia 14 de outubro, na TNT e na Max. No canal, serão dois episódios a partir das 22h30, com novos episódios semanais, e, na plataforma de streaming, os cinco primeiros capítulos já estarão disponíveis para maratonar. Os cinco finais chegam à Max em 25 de novembro.

A produção aborda temas como relações familiares, padrões de beleza e os desafios da vida profissional, em uma narrativa leve e divertida, em uma trama familiar cheia de humor e identificação.

“Body by Beth” acompanha as desventuras de Beth (Marisa Orth), uma ex-lenda das academias cariocas, e sua família, que inclui o ex-marido Ricardo Manuel, o Ri-Man (Diogo Vilela), um ex-halterofilista que agora comanda um estúdio de yoga ao lado de seu parceiro Ronaldo (Guilherme Weber), e os filhos do casal, Carol (Verônica Debom) e Daniel (Victor Lamoglia). Juntos, eles precisam unir forças para salvar a antiga academia da família, agora ameaçada por uma concorrente cheia de tecnologia.

“Body by Beth” é uma coprodução Migdal Films e Warner Bros Discovery, com direção de Gigi Soares e Alice Demier, escrita por Carolina Castro, Gabriel Meyohas, Cacau Hygino, Carolina Warchavsky, George Ferreira e Luciana Fregolante. A série tem produção executiva de Marcelo Guerra e é estrelada por Marisa Orth, Verônica Debom, Diogo Vilela, Victor Lamoglia, Guilherme Weber, Ana Hikari e Gabriela Loran.