Canal Brasil exibe “Sonhar com Leões”, protagonizado por Denise Fraga

O Canal Brasil exibe, com exclusividade, o longa-metragem inédito “Sonhar com Leões”, dirigido por Paolo Marinou-Blanco e protagonizado por Denise Fraga, neste sábado, dia 31 de janeiro, às 19h30. O filme acompanha Gilda, uma imigrante brasileira que vive em Lisboa e, após receber o diagnóstico de um câncer terminal, passa a buscar uma forma de morrer sem dor e com dignidade, enquanto ainda mantém o controle sobre a própria vida.

Após quatro tentativas frustradas de pôr fim à sua vida, Gilda toma conhecimento da organização clandestina Joy Transition International, que promete orientar pacientes terminais a interromper a vida em países onde a eutanásia é proibida. Nesse contexto, ela conhece Amadeu (João Nunes Monteiro), um jovem tímido e sem perspectivas, ex-funcionário de uma agência funerária, com quem passa a frequentar palestras, workshops e aulas oferecidas pela empresa.

Ao longo dessa jornada, a relação entre os dois se fortalece à medida que passam a questionar os métodos e interesses por trás do esquema caro e controverso da organização. Juntos, Gilda e Amadeu tentam desmascarar a empresa enquanto buscam retomar o controle sobre as próprias escolhas e o destino que lhes resta.

“Sonhar com Leões” recebeu o Prêmio de Menção Honrosa do júri no 53º Festival de Cinema de Gramado, em 2025.