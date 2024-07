Longa maranhense “Betânia” é premiado no Malaysia International Film Festival, em Kuala Lumpur

No último fim de semana de julho, o longa “Betânia”, escrito e dirigido por Marcelo Botta (foto), saiu vitorioso do Malaysia International Film Festival (MIFFest) com o troféu New Hope. A premiação é dedicada a filmes que trazem alento e mensagens humanitárias em tempos de crise. A produção, rodada nos Lençóis Maranhenses, teve também sua première asiática neste que é considerado um dos mais importantes eventos do continente, além de concorrer em outras oito categorias.

Segundo os organizadores, o prêmio New Hope “reconhece filmes que poderosamente transmitem uma mensagem apaixonada e humana para públicos cativos, despertando emoções e inspirando mudanças positivas”. O filme competiu também nas categorias melhor filme (Salvatore Filmes), roteiro (Botta), fotografia (Bruno Graziano), atriz (Diana Mattos por Betânia), atrizes coadjuvantes (Michelle Cabral e Rosa Ewerton Jara) e ator coadjuvante (Tião Carvalho) e prêmio do público.

O longa teve sua première mundial no 74º Festival de Berlim e brasileira no Festival Guarnicê de Cinema, e ainda participou de competitivas no 36º Cinélatino de Toulouse (França) e no Festival Internacional de Cinema de Guadalajara (México), entre outros. “Betânia” (2024) é uma produção Salvatore Filmes com coprodução do canal Brasil e produção associada de Márcio Hashimoto, Marcelo Campaner, Ventre Studio e distribuição nacional da O2 Play.