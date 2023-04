Emmanuel Cavalcanti, o ator coadjuvante que transmutou-se em guerreiro alumioso

Foto: Emmanuel Cavalcanti em cena do curta-metragem “Por Dentro de uma Gota d’Água”, de Felipe Bragança e Marina Meliande

Por Maria do Rosário Caetano

Emmanuel Cavalcanti, ator de filmes de Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha e Roberto Santos, nascido em Maceió, nas Alagoas, morreu nesse domingo, nove de abril, aos 86 anos, no Rio de janeiro, onde viveu e trabalhou por muitas décadas. Foi coadjuvante em dezenas de filmes e protagonista absoluto de um deles – “A Saga do Guerreiro Alumioso”, de Rosemberg Cariry. Teve destaque também em “Proezas de Satanás na Vila do Leva-e-Traz”, de Paulo Gil Soares, vencedor do Festival de Brasília, e em “O Amuleto de Ogum”, de seu grande amigo Nelson Pereira dos Santos, no qual interpretou o Dr. Baraúna, advogado do contraventor Severiano (Jofre Soares), e contracenou com os protagonistas Gabriel (Ney Sant’Anna) e Neida (Anecy Rocha).

O ator foi dirigido por Glauber Rocha em “Terra em Transe” e “O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro”. Com Roberto Santos, atuou em “A Hora e Vez de Augusto Matraga” e “O Homem Nu”. Por seu tipo físico, nunca foi convidado para interpretar um burguês. Era sempre escalado para incorporar homens do povo, camponeses, operários, desempregados, padres. No máximo um advogado-capanga de bicheiro da Baixada Fluminense (personagem de Jofre Soares) no filme que, junto com “A Rainha Diaba” e “Guerra Conjugal”, sacudiu o cinema brasileiro no biênio 1974/75.

Os amigos de Emmanuel Cavalcanti (as grafias de seu nome variam a mais não poder, imutável só o apelido: “Cavaca”) guardam dele as mais saborosas lembranças. Era generoso, falava demais, adorava declamar poemas (de Castro Alves, dele próprio ou versos de cordel), fazia imensas saudações aos amigos (a Guido Araújo, criador da Jornada de Cinema da Bahia, a Nelson Pereira dos Santos, seu “camarada dos camaradas”, ao Brasil, que amava de forma incondicional, e ao cinema brasileiro, ao qual dedicava suas maiores energias).

O montador e curta-metragista Severino de Oliveira Souza, personagem do longa documental “O Cangaceiro da Moviola”, integrante do núcleo duro de amigos de Cavaca (ao lado de Nelson, Jofre Soares, Antônio Carnera e poucos outros), pranteou a perda do “último amigo”.

“Formamos, junto com a atriz Anecy Rocha, o fraterno grupo do ‘Amuleto de Ogum’”, lembrou ele. “Eu como o responsável pela montagem. Neyzinho (Ney Sant’Anna) não conta, pois era um adolescente. Nelson, Néci, Jofre, Carnera, todos partiram. Agora chegou a vez do Cavaca. Só eu continuo aqui. Emmanuel foi mais que amigo, foi meu mestre, um estudioso apaixonado de nossa História e de nossa Literatura. Ele era a última testemunha do meu ‘batismo’ por Nelson, que substituiu meu nome civil, Severino de Oliveira Souza, por Severino Dadá. Tal batismo aconteceu no Bar da Líder, em Botafogo, quando assistimos à projeção de ‘O Amuleto de Ogum’, em 1974. Com o nome de Severino Dadá fiz meu mestrado no ‘Amuleto’ e meu doutorado em ‘Tenda dos Milagres’. Até virei ‘ator’ contracenando com Hugo Carvana nessa adaptação do romance de Jorge Amado. Adeus, meu amigo Cavaca”.

O cineasta cearense Rosemberg Cariry, outro grande amigo de Emmanuel Cavalcanti, lamentou a morte do ator e lembrou a rica experiência de tê-lo como protagonista de “A Saga do Guerreiro Alumioso”, longa ficcional realizado com pouquíssimos recursos, em 1992/3, em pleno desmonte do audiovisual empreendido pelo Governo Collor.

“A dedicação de Emmanuel foi total, intensa, vigorosa, luminosa. Ele era apaixonado pelo Brasil e pela cultura de seu povo. Conviver com ele foi um privilégio”, registrou, emocionado.

Emmanuel Cavalcanti participou, como diretor, de um único filme de longa-metragem. Mesmo assim, em episódios: “Insônia”. Trata-se da terceira obra baseada em Graciliano Ramos. A primeira foi “Vidas Secas”, de Nelson Pereira dos Santos (1963). A segunda, “São Bernardo”, de Leon Hirszman (1973). A quarta seria “Memórias do Cárcere”, do mesmo Nelson Pereira dos Santos, que ganharia o Prêmio Fipresci (Federação Internacional da Crítica Cinematográfica), na Quinzena dos Realizadores, em Cannes (1984).

A história de “Insônia”, o terceiro filme baseado (neste caso) em contos de Graciliano Ramos, é longa e tumultuada. No final da década de 1970, nascia a Cooperativa de Cinema Brasileiro, que aliou-se ao Sindicato de Atores e Técnicos, para dar trabalho a dezenas de profissionais desempregados. Eles mesmos, com modesto apoio da Embrafilme, bancaram a produção cooperativada de “Insônia”. Com o prestígio de Nelson Pereira, os herdeiros de Graciliano cederam os direitos de adaptação dos contos “Dois Dedos” (este ao alagoano Emmanuel, conterrâneo do escritor), “A Prisão de J. Carmo Gomes” (ao baiano Luiz Paulino dos Santos) e “Um Ladrão” (ao paulistano Nelson).

Enorme time de atores foi convocado (Bete Mendes, Vanda Lacerda, Otávio Augusto, Nelson Dantas, Rui Rezende, Joel Barcelos, Wilson Grey, Thelma Reston, Ruy Polanah, Ney Sant’Anna e Nadia Lippi eram alguns deles). O filme foi realizado.

Cada episódio deveria durar em torno de 30 minutos. O de Emanuel Cavalcanti passou bastante do combinado. E ele se negou a cortar sua narrativa. Houve desentendimentos no percurso. O filme conseguiu ser exibido no Festival de Brasília. Mas sua repercussão foi bastante reduzida se comparada à de seus dois antecessores, os magníficos “Vidas Secas” e “São Bernardo”. E a seu sucessor “Memórias do Cárcere”. Mesmo assim, o filme do cineasta Emmanuel Cavalcanti e de seus parceiros merece chegar às telas dos cinemas, ao Canal Brasil e ao streaming. Por ele, por Luiz Paulino, por Nelson Pereira dos Santos e, principalmente, por Graciliano Ramos.

PRINCIPAIS FILMES DE EMMANUEL CAVALCANTI

(Maceió, Alagoas, 23/09/1936 – Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2023)