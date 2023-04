Rosemberg Cariry estreia série sobre Patativa do Assaré

“O Poeta que Veio do Povo”, série documental em cinco episódios, de 26 minutos cada, produzido pela Cariri Filmes e dirigido por Rosemberg Cariry, tem como tema principal o poeta Patativa do Assaré, abordando a importância da sua obra poética e das suas ações sociais, como cidadão brasileiro ligado a alguns dos movimentos políticos mais significativos do povo brasileiro. Na série, ao contar-se a vida do poeta e revelar a sua obra poética, muitos acontecimentos pessoais irão mesclar-se a esses acontecimentos históricos, que são compreendidos a partir da sua poesia.

A produção foi realizada com novas gravações, mas também com base em rico acervo audiovisual já existente, gravado ao longo de vinte anos – com registros de cotidiano, entrevistas, lançamentos de livros e participação do poeta em eventos políticos, culturais e sociais. A vida e a obra de Patativa do Assaré ficaram registradas em discos, fitas, vídeos e filmes que são usados como material de referência. A série usa imagens de um acervo audiovisual da Cariri Filmes com mais de cinquenta horas de gravações com Patativa do Assaré (em vídeo de várias bitolas), feitas pelo diretor Rosemberg Cariry, amigo e compadre de Patativa do Assaré (ele é padrinho do cineasta Petrus Cariry, filho de Rosemberg), acrescido de outros registros em vídeo de época e manifestações políticas e culturais populares da região do Cariri. Além dos citados documentos de época, são usados poemas, canções e depoimentos de algumas pessoas e artistas que conviveram com o poeta e sabiam da sua importância literária e social.

Antes conhecido apenas nas pequenas cidades do sertão nordestino, a partir de 1970, Patativa do Assaré passou a simbolizar, para muitos jovens de grandes cidades do Nordeste, uma voz da resistência contra a ditadura e a favor das bandeiras democráticas e libertárias. Além dessa imagem ativista e urbana, a série mostra aspectos do trabalho dele na roça, do cotidiano com a família e com os amigos, no sítio Serra de Santana e na cidade de Assaré. Além de aspectos cruciais da vida e a obra de Patativa do Assaré, a relevância dos seus poemas sociais, o significado político dos seus atos e a sua grande contribuição à cultura brasileira. Como poeta, Patativa do Assaré é dono de um ritmo poético de musicalidade única, mestre maior da arte da versificação e com um vocabulário que vai do dialeto da língua nordestina aos clássicos da língua portuguesa, representando a síntese do saber popular versus saber erudito. O poeta consegue, com arte e beleza, unir a denúncia social com o lirismo, a dureza do aço e a leveza da rosa.

Quem lê ou escuta a poesia de Patativa do Assaré é levado à reflexão, emociona-se e conscientiza-se do mundo, porque na sua poesia estão presentes todas as lutas e esperanças do povo agricultor e operário; estão reunidas palavras e ideias que se erguem com a dignidade guerreira dos justos, contra todas as formas de obscurantismo e de exploração do homem. As palavras do poeta revelam as imagens e, assim, palavras e imagens nos mostram a história e a vida na qual nos inserimos, como membros que somos desta fabulosa comunidade de destino que chamamos Brasil. No ano de 2001, Patativa do Assaré foi escolhido pelo governo do Ceará como um dos mais importantes cearenses do século XX.

Patativa do Assaré é considerado uma referência literária brasileira importante, tendo sido a sua obra estudada em centros acadêmicos da Europa e do Brasil. Mesmo quando ainda era violeiro e encantava os sertões com o som da sua viola e a beleza de seus versos improvisados, a sua fama já chegava aos salões literários das grandes cidades e a sua obra despertava o interesse de renomados escritores e intelectuais brasileiros.

“O Poeta que Veio do Povo” estreia na faixa Meu Brasil Brasileiro do canal de TV por assinatura CineBrasilTV, no dia 15 de abril, sábado, às 21h.