13ª Mostra Curta Audiovisual recebe inscrições de filmes

A Mostra Curta Audiovisual, realizada em Campinas/SP desde 2006, recebe até o dia 20 de abril inscrições para sua 13ª edição, que acontece entre 16 e 20 de agosto deste ano, de forma híbrida na cidade, através de preenchimento do formulário disponível em http://www.mostracurta.art.br/inscreva-se.

Pautado em 2023 por discussões acerca do tema “reexistir”, o evento tem caráter não competitivo e aceita inscrições de filmes de todo território nacional, de qualquer formato e gênero, produzidos entre 2019 e 2023. Produções exibidas em edições anteriores da Mostra Curta Audiovisual, assim como vídeos publicitários ou institucionais, não serão aceitas.

Nesta edição, a Mostra está dividida em quatro categorias com temática livre: 1) Panorama Nacional: seleção nacional de curta-metragens. Podem se inscrever obras produzidas em todo o Brasil, com duração máxima de até 25 minutos; 2) Especial Videoclipe: exibição de videoclipes. Serão aceitas obras produzidas em todo o Brasil, com duração de uma música; 3) Especial Videodanças e Videoartes: exibição de produções híbridas, realizadas com mistura entre o audiovisual, a dança e as artes visuais, com duração máxima de até 15 minutos; e 4) Curta Campinas: seleção regional de curta-metragens. Serão aceitos filmes produzidos na RMC (Região Metropolitana de Campinas) – excetuando-se videoclipes, videodanças e videoartes que deverão se inscrever nas categorias específicas –, com duração máxima de até 25 minutos.

A Mostra Curta Audiovisual é um evento de caráter cultural que tem como objetivos promover um local de encontro entre os produtores de audiovisual da região de Campinas, incentivar a produção audiovisual na região e divulgar o panorama nacional de produção em curta-metragem, desenvolvendo a importância dessa linguagem e formato, além de contribuir com o calendário cultural da cidade.

A 13ª Mostra Curta Audiovisual é um projeto realizado via ProAC, uma realização da Atauri Produções e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.